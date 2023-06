Alba Carrillo, desatada, revela quién estaría detrás de su despido de Mediaset

Alba Carrillo continúa con su cruzada contra Mediaset. Hace una semana, la modelo opinaba sobre la fiesta de fin de temporada de Unicorn, la productora de Ana Rosa Quintana. "¿No se ha grabado a nadie esta vez? Vaya, siempre falto a lo bueno!", comentó Alba, en una publicación de Instagram de Cristina Tárrega en la que aparecía la propia Quintana.

Tras el revuelo generado por sus palabras, la modelo volvió a alzar la voz para aclarar que no se trataba de un comentario dirigido a alguien en particular. Aunque sus explicaciones no dejaron de generar, de nuevo, revuelo en las redes.

Así, Carrillo dejó claro que no quería lanzar ninguna pulla y que solo se trataba de un chascarrillo en tono "jocoso". "No he lanzado ningún dardo a absolutamente nadie. Me hace mucha gracia que hubiese móviles en la fiesta de empresa en Navidades solamente para grabarme a mí, pero no para grabar a otras personas", dijo.

Tras estas palabras, y asegurando que se da información falsa sobre ella, indicó que quiere que la dejen vivir tranquila, por lo que va a tomar medidas, "las que sean necesarias", ya que no quiere que jueguen "con el pan" de su hijo. "Entonces vamos a jugar todos".

Ahora, días después de esas polémicas palabras, la extertuliana de Mediaset ha lanzado un dardo hacia los altos mandos del grupo, a los que culpa directamente de su salida de televisión.

Tras anunciar que ha ganado la batalla judicial que en su día perdió su madre contra Jorge Javier Vázquez y Mediaset, Alba ha hablado directamente de su despido. "Hay una persona, que es mala como el demonio y la vamos a llamar Whisper, porque está dentro de la oreja de algunas personas. Calentó los cascos a otra persona para que se volviera loca y dijera una serie de improperios terribles contra mi madre y contra mí", ha explicado la modelo en sus stories de Instagram.

Sin dar nombres, pero señalando directamente el cargo que ocuparía, y siempre según su versión, Alba ha asegurado: "Nos tenía un asco que no nos podía ni ver. Y vamos a poner que a Whisper, que no se sabe de dónde salió y era becaria en su día, resulta que le han dado un título. Vamos a poner que ahora tiene el título de entretenimiento. De Whisper a directora de entretenimiento. Ocurre eso y a los pocos días me mandan a mi casa. Pero no pasa nada, porque la justicia es lenta, pero es segura", ha sentenciado, sobre esta persona que, siempre según la modelo, habría sido la causante de su despido.