De Vargas Llosa al 'candelabro' o el ecologismo 'fifty fifty': los despropósitos lingüísticos de Sofía Mazagatos

Miss España en 1991. Semifinalista en Miss Europa el año posterior. Presentadora de Desayuna con alegría o A mediodía, alegría. Nombre recurrente en la prensa rosa. Actriz en Arrayán, Academia de baile Gloria o Las pasiones de sor Juana. Hoy en día empresaria. Y dentro de nada madre por segunda vez.

La biografía de Sofía Mazagatos a sus 48 años se podría resumir así si no fuera por un detalle: parte de su fama se la debe a las malas pasadas que su mente le ha hecho con el idioma a lo largo de su vida, dando lugar a expresiones imposibles y despropósitos lingüísticos, algunos de los cuales se han quedado en el acervo popular.

Ese imaginario colectivo no sería el mismo de no ser por aquella sección del programa El informal en el que repasaban lo que entonces denominaban pifias mentales, lapsus en las declaraciones de las celebrities que, en ocasiones sacadas de contexto pero siempre de forma literal, daban pie a las carcajadas de la audiencia. Y Mazagatos se convirtió en un rostro recurrente.

Leer o no leer a Vargas Llosa

Ocurrió con el premio Nobel Mario Vargas Llosa presente en un acto. Sofía acudió porque, en aquella época, la modelo aparecía en multitud de eventos. Y la prensa vio la oportunidad. "¿Qué te parece la figura de Vargas Llosa?", le preguntaron. Y la modelo no dudó al responder: "Pues le sigo hace tiempo. Nunca he tenido la suerte de leer nada de él". Se desconoce si desde entonces lo ha hecho.

Un 'lifting' frío

Mazagatos era considerada una de las mujeres más bellas de España. Y esa belleza había que mantenerla. Si bien sus métodos poco ortodoxos, mal llevados a la práctica, pueden ocasiones graves secuelas o incluso la muerte. "Cuando la piel, a lo mejor, no la tienes bien, meter la cabeza pues... cinco minutos en el congelador", confesó, añadiendo que "entonces se te queda la piel como si te hubieras venido de una operación".

Qué playa ni qué playa

Sofía acudió a Pasapalabra en la época en la que lo presentaba Christian Gálvez. En la prueba de adivinar la canción comenzó a sonar los acordes de la mítica canción de 1989 del grupo The Refrescos Aquí no hay playa. Sin embargo, cuando fue a contestar, Mazagatos sorprendió a propios y a extraños cuando se puso a cantary cambió la costa... por la televisión.

Otras costumbres de los cumpleaños

La presentadora, en su programa infantil, se quedó atónita cuando se escuchó a sí misma preguntarle a una niña qué le habían regalado. La entonces joven respondió que "un reloj, un walkman, muchas cosas". A partir de ahí, la deriva mental de Sofía hizo que, tras unos extraños requiebros lingüísticos, acabase queriendo saber si le habían "tirado muchas cosas de las orejas". Increíblemente, la niña respondió que sí, que "un montón".

Aerolíneas Mazagatos

"¿Cuál es el país en el que más te gusta estar después de España?". Esa era la pregunta que una reportera le hizo a Sofía Mazagatos pero que la modelo, en lugar de contestar con, simple y llanamante, el país en el que más le gustaba estar tras el nuestro, decidió ir por libre y ponerse a viajar por medio mundo... Sin decir el nombre de ningún estado —y con cierta agorafobia—. "Me encanta París. Me encanta Roma. Me encanta Miami. Me encanta Nueva York. Me encanta Los Ángeles. Como ves, te digo todos los países pobres", respondió.

Ecologista pero no mucho

Una de las declaraciones más absolutamente extravagantes de Mazagatos tuvo lugar cuando le preguntaron si era ecologista. "Pues fifty fifty te diría yo", comenzó Mazagatos, para a continuación dar la puntilla. "Evidentemente, cuando te paras a pensar la cantidad de animalitos que tienen que morir para ponerte un abrigo te da pena... Pero cuando lo ves tan bonito pues dices 'Lo siento por los animalitos'", explicó.

Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes

Sofía siempre ha confiado en la cultura del esfuerzo. Lo dejó patente cuando se puso a explicar cómo había alcanzado sus objetivos, unas declaraciones que también tenían su punto poético: "Los sueños materiales se consiguen poco a poco con el tiempo. Trabajando y luchando y dejando un poco la piel en el pellejo".

Ese candelero

Sorpresivamente, del momento más mítico de Sofía Mazagatos no hay vídeo en Internet. Pero apenas si hace falta, porque quizá es el más conocido de todos. La modelo quería decir, hablando de la fama, la expresión "estar en el candelero". Sin embargo, y para su desgracia, porque se hizo más que conocido su error, Mazagatos dijo "estar en el candelabro". Años después, en el programa Tómbola, le sacarían de la duda de las diferencias entre ambas palabras regalándole unas enciclopedias.