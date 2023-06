Sofía Mazagatos, embarazada a los 48 años

Europa Press via Getty Images

Sofía Mazagatos será de nuevo mamá. La exmodelo está embarazada de su segundo hijo junto a su pareja, Tito Pajares, informa este miércoles la revista ¡Hola!, que ha sido testigo en exclusiva de la revisión médica a la que ha acudido recientemente.

Además, la publicación se ha puesto en contacto con la que fuera Miss España, cuya voz, señala la revista, solo desprende alegría. "Estamos muy contentos con la noticia", señala Sofía. "Ha sido un camino duro y largo hasta llegar aquí".

Hace siete años, cuando tenía 40, Mazagatos cumplió el sueño de su vida al convertirse en madre primeriza con el nacimiento de su primera hija, también llamada Sofía, fruto de su relación con el empresario. En 2018 se volvió a quedar embarazada, pero lamentablemente perdió el bebé que esperaba.

Así, no ha sido nada fácil no tirar la toalla y no perder la ilusión, como confirma la exmodelo. "Es un bebé muy querido y deseado desde hace años, que está creciendo dentro de mí y lo esperamos con mucho ilusión y amor para antes de Navidades", confirma Sofía, que tendrá 49 años cuando dé a luz.

"Hasta dentro de unas semanas no me confirmarán el bebé. Lo importante es que vaya todo bien", detalla.