Edmundo Bal podría fundar un nuevo partido junto a Igea: "Ciudadanos ha sido asesinado"

El diputado de Ciudadanos Edmundo Bal ha avanzado este miércoles su intención de "plantear en el futuro" un nuevo proyecto político junto al procurador en las Cortes de Castilla y Léon, Francisco Igea, y otros afiliados críticos con el rumbo del partido 'naranja' porque a su juicio su actual formación "ya no tiene viabilidad". "Ciudadanos ha sido asesinado", ha lamentado.

"Tendremos que plantear en el futuro un proyecto nuevo necesariamente porque este proyecto ya no tiene ninguna viabilidad", ha señalado Bal ante los medios de comunicación, donde ha garantizado que él mismo va "a pelear" por que ese proyecto exista. "Son seis millones de votantes los que en las encuestas se declaran de centro", ha explicado, recalcando que busca "dar voz a esa gente".

Bal, Igea y el exconcejal en el Ayuntamiento de Madrid Santiago Saura se han reunido durante la jornada con varios afiliados y miembros del Consejo General de Ciudadanos, tras la apertura de expedientes disciplinarios a los dos primeros y a otros dos afiliados que han expresado públicamente su malestar con la renuncia de Ciudadanos a concurrir en las elecciones del 23 de julio.

La consecuencia inmediata de la apertura de los expedientes es que ninguno de los cuatro sancionados podrá acudir a la reunión del Consejo General convocada para este viernes. El órgano, que es el máximo del partido entre asambleas generales, aprobará un cambio en los estatutos en la cita, de carácter ordinario.

Pero el sector crítico con la retirada electoral tenía previsto expresar su malestar ante la dirección 'naranja' por esta decisión. Como protesta por la, a su juicio, intención de alterar la composición, funcionamiento y mayorías del Consejo General y en solidaridad, varios miembros han renunciado a acudir.

El diputado 'naranja' ha aprovechado para arremeter contra la dirección de Ciudadanos, a los que ha llamado "personas insignificantes" que "dirigen un partido insignificante" y que "hacen cosas insignificantes". Así, ha pasado a lamentar las "pequeñas miserias" que vive el partido, "protagonizadas por personas absolutamente mediocres".

Así, ha censurado que las decisiones "negligentes" de la Ejecutiva de Ciudadanos han ocasionado que el 23 de julio "no haya una papeleta de centro" para los españoles. De fondo, "España se prepara para un gobierno con unos extremistas o con otros", ha explicado.

A su juicio, Ciudadanos está "muerto", pero no lo ha hecho "de manera natural" sino "asesinado" porque ha habido "premeditación y alevosía". "Premeditación porque se le ha hecho el juego al PP para que tenga menos obstáculos para llegar al poder y alevosía porque se restringen las posibilidades de defensa de la víctima", en alusión a los expedientes disciplinarios, ha explicado.

Sin embargo, ha desvelado que no tiene intención de presentar alegaciones a su expediente disciplinario y, en cambio, se "afirma" y "ratifica todas y cada una de las declaraciones" que ha hecho. "Mi suerte está echada, me inmolo", ha agregado. Bal, sin embargo, ha advertido de que la Ejecutiva 'naranja' "no va a conseguir callarles".

Tras la renuncia a las elecciones, el diputado ha repetido en sucesivas ocasiones que la intención de la dirección de su partido es "guardarse el dinero que queda en la caja" para la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, en una referencia velada al secretario general, el eurodiputado y líder de la formación en Bruselas, Adrián Vázquez.

"Tenemos esperanza, que 'Stalin Vázquez', 'Patricia von Guasp', ayudados por el comisario Pérez-Nievas (el coordinador nacional, Carlos Pérez-Nievas) han acabado con nuestro partido, ellos se quedan con la caja y nosotros nos llevamos las ideas", ha abundado.

Recuperar el espacio

Saura, por su parte, ha explicado que los expedientes disciplinarios abiertos contra Igea y Bal obedecen a una "represalia" y ha resaltado que la reunión del viernes era la ocasión para debatir la acción política de Ciudadanos y el cambio de los estatutos, temas que deberían haberse abordado de forma positiva.

Ante el impedimento a estos miembros de participar, el grupo de afiliados que se han reunido este miércoles considera que están en una "etapa de superación" de esta dirección y han abordado "cómo, dónde y en qué momento y con qué pasos" pueden "recuperar" el espacio de centro liberal. Eso sí, con unos parámetros de "mayor amplitud ideológica", lo que incluye los votantes de centro izquierda.