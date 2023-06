Abascal pide abandonar el bipartidismo en los debates electorales tras fijarse un cara a cara entre Sánchez y Feijóo

El único debate que hasta el momento se ha fijado previo a las elecciones generales del 23 de julio no convence a Vox. El presidente del partido, Santiago Abascal, ha pedido este miércoles abandonar el bipartidismo en los debates electorales, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, accediera finalmente a celebrar un cara a cara con su homólogo socialista, Pedro Sánchez, el próximo 10 de julio en Atresmedia.

Abascal ha calificado de "bipartidista" el formato de debate escogido y ha señalado en una entrevista en TVE que esa fórmula ya "no responde a la realidad española". En su lugar, se ha mostrado partidario de "debates más plurales", como los formatos a cuatro y a siete planteados por RTVE que Vox ha aceptado. De hecho, según fuentes del partido, los de Abascal participaron este martes en la reunión organizada por el ente público con las diferentes formaciones políticas para consensuar los formatos.

"Nosotros hemos aceptado, sorprende que otros se estén haciendo los remolones", ha expresado el presidente de Vox, en referencia a la ausencia del PP en la cita convocada por RTVE. Los populares han accedido a un cara a cara con Sánchez en Atresmedia, uno de los grupos de comunicación que lo habían propuesto, junto con RTVE, Mediaset y Prisa. Abascal ha apuntado a que esta elección de formato tiene como "única prioridad que Vox no esté". "Ha ocurrido también en estos mismos días en programas de entretenimiento en un momento preelectoral", ha añadido el líder del partido, que ha afirmado que "se ha discriminado a Vox de una manera flagrante".

El secretario general del partido, Ignacio Garriga, dijo el lunes que su formación no entraría en el "mercadeo" de debates, en referencia al cruce de propuestas entre PSOE y PP, y subrayó el compromiso de Vox de participar en todas las citas a las que se les invite. No obstante, denunció "voluntad política" para "silenciar" a su formación y excluirlos de los debates electorales.

"Hay que insistir en que algunos todavía creen que están instalados en el bipartidismo", añadió Garriga, al tiempo que pidió "dejar de lado esas viejas políticas, quizás ahora acompañadas de cierta cobardía y temor". En la misma línea, Abascal ha recordado este miércoles que el bipartidismo de PSOE y PP ya no representa al conjunto de la sociedad española y ha explicado que "no es posible actuar como si no existiesen otras fuerzas políticas", porque ello supondría ignorar al 15% de votantes de Vox.