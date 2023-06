Pablo Motos le explica a Pedro Sánchez el motivo por el que no vota en las elecciones

El Hormiguero recibió este martes la visita de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato por el PSOE a las próximas elecciones generales del próximo 23 de julio.

Pablo Motos criticó en varias ocasiones que el político no quisiera acudir como invitado al programa de Antena 3, pero al final consiguió entrevistarle y charlar con él sobre toda la actualidad que rodea a la cita electoral.

Hoy en El Hormiguero, el presidente del Gobierno y candidato del @PSOE a las próximas elecciones generales, @sanchezcastejon #PedroSánchezEH pic.twitter.com/UkXCMM3XGc — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 27, 2023

El presentador le puso un corte de una de las últimas tertulias de actualidad del espacio de Atresmedia para que el político viera la pluralidad de opiniones: Juan del Val afirmó que había votado al PSOE, Rubén Amón también coincidió con el escritor, y Miguel Lago admitió que había votado a Podemos.

"Voy a ganar las elecciones, vamos a ser primera fuerza política, vamos a tener más escaños...", le dijo Sánchez a Motos mirándole fijamente. "Salgo para ganar, aunque a lo mejor no cuento con el voto de alguno que está en esta mesa...", añadió el presidente.

El valenciano, sintiéndose aludido, le respondió: "No diga eso, le respondo en serio. Las últimas dos veces que hubo elecciones yo no voté porque estaba entrevistando a candidatos, aunque usted luego no vino...".

Sánchez le recomendó el voto por correo, pero el conductor del programa de Antena 3 señaló que "no voto en conciencia. Estas sí que iba a hacerlo, pero al final no porque le voy a entrevistar a usted y al señor Feijoo".

"No quiero entrevistar a una persona y luego votarla, es una cosa personal", concluyó el valenciano.