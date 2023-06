Mazón urge a Puig a que acelere la investidura y el PSPV se aferra al reglamento de Les Corts

La cuenta atrás para la investidura del próximo presidente de la Generalitat comenzó este lunes con la constitución de Les Corts, donde se reflejó, con la elección de la Mesa y de la presidenta, la nueva mayoría parlamentaria que conforman PP y Vox. El candidato al que apoyarán ambos partidos y ganador de las elecciones autonómicas, el popular Carlos Mazón, quiere acortar los plazos para empezar a gobernar cuanto antes y este martes se lo ha dejado claro a Ximo Puig: "President, salga del sillón, no se eternice más", le ha espetado. Sin embargo, el principal partido de la oposición y que todavía dirige el Consell en funciones, el PSPV, se aferra al reglamento, que fija unos tiempos tasados para la investidura desde la conformación del Parlamento. "Los plazos los marca el reglamento de Les Corts, no el PP", ha replicado la todavía consellera de Política Territorial, Rebeca Torró.

Mazón ha compartido un acto sobre sanidad con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. La cita ha tenido un doble simbolismo: por un lado, por la materia elegida, la que Mazón ha fijado como gran prioridad de su futuro Consell; por otro, por la presencia de Feijóo, que supone la segunda visita a Valencia del líder popular desde las elecciones autonómicas.

"Quiero lanzar un mensaje al president Puig: salga del sillón, no se eternice más, haga caso a lo que han dicho los ciudadanos", ha proclamado durante su intervención en el edificio Veles e Vents de La Marina en referencia al pleno de investidura. Mazón reclama que Puig "no prolongue esto, no tome más decisiones en funciones que luego pueden ser irreversibles": "Déjenos poner en marcha un programa para la sanidad pública, no prolongue más una situación así viendo que el pueblo valenciano ha hablado", ha aseverado.

¿Y qué dice el reglamento de la Cámara autonómica? El proceso de la investidura del president se detalla en su artículo 143, que especifica cómo se debe desarrollar. Según recoge, el pleno será convocado por la presidenta de Les Corts tras oír a los grupos parlamentarios. Pero la clave está en el plazo de presentación de candidaturas por parte de los grupos, que es de 12 días "contados a partir de la fecha de constitución de Les Corts", es decir, desde este pasado lunes. Transcurrido ese plazo, y oída la Junta de Síndics, la Presidencia fijará el pleno "entre los tres y los siete días siguientes a la finalización de dicho plazo". De este modo, el pleno podría fijarse más allá del 10 de julio y, por lo tanto, coincidir con la campaña electoral de las generales del 23-J.

El PP constituye su grupo

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana registrará hoy la constitución del grupo parlamentario popular en Les Corts. De esta forma, los populares, que cuentan con 40 escaños en la Cámara, aceleran los trámites de cara a la investidura de Carlos Mazón.

PSPV: dardo a Compromís

La dirigente del PSPV-PSOE y consellera de Obras Públicas en funciones, Rebeca Torró, replicó a Mazón que "los plazos de investidura los marca el reglamento de Les Corts, no el PP" y le instó a "respetar la independencia y la soberanía de las instituciones valencianas". Además, le espetó que "las prisas nunca son buenas consejeras" y le afeó que "intente tapar con ellas los nefastos resultados de su pacto con Vox".

La diputada lamentó, en referencia velada a Compromís, que "algunos grupos parlamentarios caigan en las trampas del Partido Popular para blanquear a la ultraderecha" y afirmó que "por muchas cortinas de humo que pongan, la realidad es que le han dado la presidencia a quien niega el autogobierno". También criticó que "las tácticas del que se hace llamar nuevo PP recuerdan demasiado a ese PP zaplanista cuya máxima era el todo vale" y apuntó que "los primeros movimientos del pacto PP-Vox dejan claro que las malas prácticas y la compra de voluntades va a ser una constante esta legislatura". Además, acusó al PP de "retorcer el reglamento para mercadear con los votos y evitar así que el Grupo Socialista tuviera los dos miembros que le corresponden en la Mesa".

Respaldo de Feijóo

Durante el acto con Feijóo, Mazón destacó la importancia para su futuro Consell de contar con "un gran aliado al frente del Gobierno de España", en referencia al líder del PP, "un hombre que conoce la sanidad, que ha gestionado la sanidad, y que conoce la prioridad que tienen los mejores profesionales bien arropados". En este sentido, celebró que haya escogido la Comunitat para presentar el programa sanitario del PP puesto que, a su juicio, en territorio valenciano se vive "uno de los mayores desastres y colapsos que hay en España" en sanidad.

El líder del PP valenciano apuesta por "acabar con las listas espera ya, reconocer a nuestros sanitarios en vez de que se nos condene por desprotegerlos, que se acabe lo de que haya ambulancias del SAMU circulando sin médico". Además, reivindica la necesidad de que "no haya zonas de tercera y de primera en la Comunitat Valenciana en función de si vives en el extrarradio o la capital".

Para Mazón, "no puede haber sanidad pública universal y gratuita si no es eficaz, si no se hace como se tiene que hacer y si no se trabaja ayudando a los que nos ayudan a estar sanos".