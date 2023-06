Hasta 17 horas sin luz en plena ola de calor: vecinos de Sevilla vuelven a protestar este jueves por los cortes de electricidad

"Desesperados". Así es como están los vecinos de varios barrios de Sevilla desde hace cinco días, que son los que llevan sufriendo cortes de luz de entre 15 y 17 horas diarias, en plena ola de calor, con el mercurio disparado por encima de los 40 grados de día y temperaturas de 24-25 grados por las noches.

La problemática no es nueva. De hecho, la llevan sufriendo muchos años, y se acentúa especialmente durante las olas de calor y las de frío, cuando se producen picos significativos en el consumo eléctrico. Los barrios más damnificados son San José de Palmete, el más afectado estos días, Padre Pío y Su Eminencia, pero también la barriada Murillo, Las Letanías, el Cerro del Águila y hasta San Jerónimo, Pino Montano y Bellavista.

"Donde no se quedan sin luz es en Los Remedios y en las zonas comerciales", se lamenta con ironía Laura Cárdenas, portavoz de la plataforma Barrios Hartos de Sevilla, que este jueves vuelven a concentrarse ante las puertas de una oficina de Endesa, en la calle Luis Montoto, para hacer una entrega "masiva" de reclamaciones.

La compañía explicaba recientemente que la red de distribución de Sevilla se encuentra "sometida en ciertos puntos" de la ciudad a una "sobrecarga excesiva" de potencia derivada del fraude masivo, especialmente dedicado al cultivo de marihuana, lo que ocasiona "interrupciones de suministro". De los 3.200 centros de transformación repartidos por Sevilla capital, esta situación se registra en solo 39, que generan el 57% de las incidencias en la red eléctrica de la ciudad, según los datos facilitados por la compañía.

El argumento de la eléctrica "es mentira", asegura Cárdenas a 20minutos. Los vecinos admiten que efectivamente hay viviendas en las zonas afectadas con plantaciones ilegales de marihuana, pero "siempre las ha habido y no siempre ha habido cortes". De hecho, "esas plantaciones también las hay en otras zonas, como Santa Clara, y allí no se quedan sin luz, porque son barrios bien y nosotros, gente obrera y trabajadora".

El problema, según los vecinos, es que el transformador de la zona "tiene 60 años", mientras que "en los últimos 30 años la población ha crecido mucho". La solución, por tanto, pasa por "cambiar el transformador", incide Cárdenas, pero denuncia que "los técnicos de Endesa vienen y ellos mismos reconocen que la empresa les manda a poner parches que no sirven para nada".

"Me da ansiedad escuchar los audios que me mandan los vecinos, llorando, desesperados porque no saben qué hacer", reconoce Laura, que recuerda las cuatro muertes de vecinos que se produjeron entre el año pasado y este y que, según creen que los afectados, fueron consecuencia de los cortes. "Una seguro, la de un hombre que dependía de una máquina para respirar y al final murió porque con los cortes no podía utilizarla", afirma.

Estos días, continúa la portavoz de los vecinos, algunos residentes "están durmiendo en las azoteas o en la calle, porque se está más fresquito que en las propias casas, a pesar de las temperaturas que hace". Eso sí, lamenta, "las facturas de la luz las seguimos pagando, aunque solo tengamos dos o tres horas al día de electricidad".

Sanz pide reunirse con Endesa

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este martes que ha solicitado una reunión con Endesa para abordar este problema, así como las inversiones que hacen falta para renovar infraestructuras que, en algunas zonas de la ciudad, "están obsoletas".

El regidor también ha anunciado una reunión con los vecinos afectados. "El problema no son ya los fallos de luz en barrios como el Polígono Sur y Palmete, por ejemplo, sino que se han producido en Ciudad Jardín y Arroyo".

Mientras, la portavoz municipal de la confluencia Podemos-IU, Susana Hornillo, ha exigido al regidor que "emprenda acciones legales contra la multinacional [Endesa] por incumplir sus obligaciones como suministradora y que no sea cómplice por más tiempo de esta situación lamentable".

La Junta, por su parte, asegura que "espera respuesta" de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, a la que se le planteó crear una mesa para "trabajar de la mano" ante los cortes de luz, ya que "esto es una problemática que tenemos que abordar todas las administraciones".

Así lo ha manifestado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que precisa que la Junta "está actuando" con la puesta en marcha del programa de garantía de suministro que dura los dos meses de verano, y que "precisamente va vinculado a esos picos de calor que producen estas incidencias".