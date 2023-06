Taylor Swift rechazó la invitación de Meghan Markle para ir a su pódcast

Apenas superó la docena de episodios y Archetypes, el "millonario" pódcast de Meghan Markle con Spotify, fue cancelado. Ha supuesto un durísimo varapalo tanto para la empresa como para los duques de Sussex, dado que confiaban en la labor de la exactriz para generar contenido que interesase a la audiencia en la plataforma de streaming. Pero el problema es que a veces no pudieron ni siquiera traer a quienes querían al programa, como el caso de Taylor Swift.

Según ha podido saber el periódico Wall Street Journal, la cantante de éxitos com Shake it off, Anti-hero o Exile rechazó cortésmente la solicitud de Meghan de tener una charla sobre los desafíos y las etiquetas que enfrentan las mujeres de hoy en día, temas que de hecho Taylor Swift ya ha abordado en anteriores entrevistas.

Sin embargo, ya fuera porque no le parecía que el pódcast de Meghan tuviese el suficiente atractivo, una de las posibilidades de su negativa, como por estar entonces inmersa en los preparativos de su actual The Eras Tour, la opción las plausible, la artista de 33 años declinó la invitación de la duquesa.

Es cierto, eso sí, que Meghan ha conseguido en el año que ha durado el programa llevar a grandes nombres como Serena Williams, Mariah Carey, Jameela Jamil o Paris Hilton, pero no pudo conseguir a la joya de la corona, Taylor, quien según Page Six, que a continuación del citado diario se puso a investigar, le provocó un enorme cabreo a la esposa del príncipe Harry.

Y es que según la versión de Page Six, Meghan le habría escrito una nota personal para pedirle a Taylor que le diese la entrevista y comentándole los temas que tratarían, sabiendo de antemano que tenerla ayudaría a revitalizar el proyecto, pero la respuesta de la cantante desconcertó a la duquesa y le provocó cierto enojo.

Taylor Swift Declined to Come on Meghan Markle's 'Archetypes' Podcast https://t.co/NlbdnYfPuj — TMZ (@TMZ) June 25, 2023

Porque no es solo que Taylor Swift rechazase la invitación a contribuir a Archetypes, sino que ni siquiera se habría tomado la molestia de hablar directamente con la duquesa para decirle que no podía, sino que delegó dicha tarea en un integrante de su equipo, que fue quien le hizo llegar la negativa a Meghan.

Sin embargo, a día de hoy el tema de Taylor Swift es solo una pequeña muestra de los problemas que atraviesan los duques de Sussex, inmersos como están en la búsqueda de ideas para Netflix después del últimatum de estos, así como el juicio de Harry en Reino Unido contra los tabloides.