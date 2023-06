Así es David Sherborne, el abogado del príncipe Harry que antes representó a Lady Di

Todo el acoso mediático que ha vivido el príncipe Harry desde que nació está ahora en manos de un hombre, David Sherbone. El hijo de Carlos III de Inglaterra ya se encuentra inmerso en la batalla judicial que le enfrenta al grupo editorial Mirror Group Newspapers, propietario de los grandes tabloides británicos, a quien acusa de utilizar métodos ilegales para obtener información sobre él. Y su abogado es este hombre a quien conoce prácticamente desde que él era un niño.

Sherbone fue quien aseguró ante la corte que la cacería constante a la que se ha visto sometido el marido de Meghan Markle toda su vida le habría provocado "brotes de depresión y boicoteo a sus relaciones sociales", en especial por las escuchas telefónicas en las que sus conocidos se vieron involudrados sin saberlo.

Como era un tema tan importante para Harry, no ha dudado en ponerse en las manos de alguien en quien confía y que, además, es bastante carismático y conocido en Reino Unido: no por nada Sherbone fue quien defendió a su madre, Lady Di, cuando la princesa Diana tomó acciones legales contra los paparazzis que no cesaban de acosarla tras su divorcio de la entonces reina Isabel II.

También el duque de Sussex ha tratado con él recientemente debido a que Sherbone fue también quien representó a Meghan Markle durante la demanda que la exactriz interpuso contra el periódico Daily Mail por haber filtrado la famosa carta que ella mismale había escrito a su padre, Thomas Markle.

Según la propia definición que tiene Sherbone en la página web de su bufete, 5RB, conocido por su defensa contra la difamación y violación de derechos de privacidad de personalidades famosas, cuya reputación siempre es una prioridad, "es un jurista experto en el campo de los medios y la comunicación, especializado en privacidad, confidencialidad y difamación, así como en derecho matrimonial y deportivo".

Sherbone es licendiado en Derecho por la Universidad de Oxford, si bien después se especializó en el College of Law de Londres. Además, es importante saber que su máxima profesional de centrarse en temas como la difamación y la reputación le viene por una experiencia personal: en el año 2013 salió a la luz su historia de amor con la también abogada Carine Patry Hoskins mientras estaba casada —él lo ha hecho en dos ocasiones—.

A Sherbone no le gustó nada cómo le trató la prensa rosa cuando le tocó ser el protagonist ni la ironía con la que hablaban de él, tan dado a ser quien defendía a los famosos. Además, según cuentan desde Vanitatis, una de las expresiones que más usan para referirse a él en los medios británicos es que "le gusta gustar" y que tiene "afán de protagonismo".

Y eso, hablando de alguien que ha defendido a Donald y Melania Trump, Tony y Cherie Blair, Paul McCartney, Michael Douglas, Jude Law, Kate Winslett, Sienna Miller, Chelsea Clinton, Elton John y David Furnish, Kate Moss, las Spice Girls o los Beckham es mucho decir.