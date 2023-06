El príncipe Harry testifica por segundo día ante el tribunal por las presuntas escuchas ilegales de los medios británicos

El príncipe Harry se personó este miércoles, por segundo día consecutivo, ante el Tribunal Superior de Londres, donde continuará testificando en el caso de las escuchas ilegales que le enfrenta al grupo Mirror Group News (MGN).

El duque de Sussex, que llegó al tribunal sobre las 9 GMT, se ha querellado, junto con otros demandantes, contra el propietario de cabeceras como el Daily Mirror, Sunday Mirror y Sunday People, al que acusa de haber recabado información de manera ilegal -con pinchazos telefónicos y contratación de detectives privados- para obtener exclusivas.

Según la demanda, unos 140 artículos difundidos por diarios de MGN entre 1996 y 2010 contenían datos a los que los reporteros accedieron de manera ilegal, si bien en esta audiencia se tienen en cuenta 33.

Harry, de 38 años y que reside actualmente en Estados Unidos con su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos pequeños, arremetió este martes contra la prensa sensacionalista nacional y acusó a los periodistas de "ser la madre de los troles de internet" y de haber ocasionado "dolor, disgustos y muerte" con sus prácticas "perversas".

El príncipe lamentó además que, tanto él como su esposa tuvieron que afrontar "un acoso constante" e insultos por parte de los tabloides durante los últimos seis años.

Se espera que Harry continúe durante esta mañana respondiendo a cuestiones planteadas por el abogado Andrew Green, que representa a MGN, que "niega" o "no acepta" las alegaciones sobre dichas publicaciones.

El duque de Sussex ya compareció el pasado marzo ante ese mismo tribunal en una vista preliminar con relación a una acusación separada contra Associated Newspapers Limited (ANL), dueño del Daily Mail y Mail On Sunday.

También ha adoptado medidas legales contra News Group Newspapers, dueños de The Sun y el ya desaparecido News Of The World.