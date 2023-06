Consultorio de Vivienda: "Mi vecino tiene trastos en la plaza de garaje que impiden mi maniobra al aparcar, ¿qué puedo hacer?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid

PREGUNTA Si compro una vivienda y ni propietario ni la inmobiliaria ni el administrador me informan de que se están realizando reparaciones de la estructura y luego se aprueban derramas para ese tema. ¿Puedo reclamar a alguien si compré en 2018? Guillermo

RESPUESTA DE LA EXPERTA Le corresponde el pago de la derrama a quien ostente la condición de propietario en el momento en el que estas se giran al cobro con independencia de que se aprobasen con anterioridad a la fecha de adquisición. No obstante, puede valorar el inicio de acciones judiciales contra el vendedor si medió engaño o fraude.

PREGUNTA Resulta que en el edificio de al lado (turístico), que es más alto que el mío, hay una piscina, y cada vez que se bañan cae agua en mi terraza. Además, el poyete de dicha azotea no es demasiado alto (llega a la gente por la cintura) y los inquilinos ponen vasos, zapatos, etc o se apoyan para ver las vistas (por lo que tenemos cero intimidad… ).

Más de una vez nos hemos encontrado colillas. ¿Esto se puede denunciar? Tomaron medidas en su momento (cristal protector alrededor de la piscina y prohibir fumar, comer y beber en la azotea) pero no son suficientes, seguimos con el problema. Teresa

RESPUESTA DE LA EXPERTA Puede denunciar los hechos siempre y cuando no cumpla con la normativa la altura del poyete. En cuanto a las actividades, si ocasionan molestias continuadas, puede demandar al propietario del edificio para que adopte las medidas necesarias.

PREGUNTA Tengo un problema sobre mi coeficiente de participación en la comunidad de mi piso. En las actas nunca se ha visto reflejado dicho coeficiente (solo en una al principio de ir a vivir en la que estaba bien puesto) pero en la última reunión, por lo que fuera, se incluyó y pude ver que dicho coeficiente es mayor del que en realidad reflejan mis escrituras (tengo un 1.16% de piso más un 0.10% de un trastero y en el acta pone 1.37 con lo cual se me está cobrando más cuota de comunidad de la que debieran).

Se lo comuniqué a la administradora y me dijo varias tonterías como que tenía que ir a catastro y que me mandaran un arquitecto para medir los metros (cuando vienen reflejados en las escrituras). Me hizo mandar las escrituras para ella enviarlo a la oficina liquidadora de Hacienda, según dijo. ¿Qué debo hacer ?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En la comunidad de propietarios tanto para contribuir al pago de los gastos como para votar debe ser tenido en cuenta el coeficiente de propiedad de la escritura y no el que figura en catastro.

PREGUNTA Desde hace unos meses mi vecino ha puesto en el fondo de su plaza de garaje un frigorífico de dos puertas, una cómoda y una escalera metálica que le impiden aparcar debidamente el vehículo, de manera que queda fuera de la línea que delimita su plaza e impide mi giro para entrar a la mía.

Al principio, y dadas las dimensiones del frigorífico, pensé que era algo provisional, pero han pasado meses y sigue igual, sin respetar las normas básicas para una convivencia normal.

Además se ha permitido el lujo de dejar parte de su basura invadiendo mi plaza, con unos cuantos tablones que son un nido de cucarachas, por lo que necesito que los retire cuanto antes, ya que es absolutamente insalubre y las cucarachas entran en mi trastero.

Hace una semana lo puse en conocimiento del administrador de la propiedad, pero no he obtenido respuesta. ¿Qué alternativas tengo? Ana F.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si ha ocupado parte de su plaza, proceda a retirar los enseres y situarlos en su plaza si no ha atendido a su requerimiento.

En cuanto al almacenamiento, no solo puede ser causas de actividades insalubre sino peligrosas dado que puede ocasionar un incendio. En ese caso, reitere al presidente de la comunidad que le dirija un escrito para que proceda de forma inmediata a su retirada.