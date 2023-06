Consultorio de Vivienda: "Varios vecinos cuelgan la ropa dentro del balcón y queda feo estéticamente, ¿se puede hacer algo?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid

Problemas con el calor

PREGUNTA Vivo en el último piso de mi edificio. Por estas fechas mi casa está siempre entre 29º y 31º y no baja hasta que llega el invierno. Además se producen unas rajas en el techo que, tengo entendido, son debidas a las juntas de dilatación.

¿Sería esto último responsabilidad de la Comunidad? Respecto al calor, entiendo que es debido al mal aislamiento del techo. ¿Se podría requerir, junto con la reparación del problema de la junta de dilatación, que se aisle el techo? Rubén.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si las grietas ocasionadas en la vivienda tienen su origen en el asentamiento del edificio su reparación correrá a cargo de la comunidad.

En cuanto a la temperatura de su vivienda, es necesario que un técnico corrobore, mediante la elaboración del correspondiente informe, que la temperatura que alcanza no solo se debe al mal aislamiento del techo sino también que afecta a la habitabilidad. Si este es el caso la comunidad estará obligada a ejecutar las obras necesarias para solventar esta situación.

Cuentas por separado

PREGUNTA He solicitado a mi administrador de fincas que me separe en diferentes cargos a la cuenta los diferentes recibos que me corresponde abonar como propietario, es decir, que me realice un cargo por la comunidad correspondiente al piso, otro por la correspondiente a la plaza de garaje y otro por la correspondiente al trastero.

Desde mi lógica, entiendo que es posible ya que son conceptos diferentes y, por tanto, tengo derecho a recibos diferentes y por ende a que se hagan cobros diferenciados.

Mi administrador de fincas no me niega que tenga tal derecho pero me indica que el programa informático con el que ellos trabajan no lo permite y que, por eso, no lo van a hacer. Mi pregunta es, ¿tengo derecho a exigirlo? David.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Desconozco cuál es el programa con el que trabaja pero hoy en día esta posibilidad existe en todos los programas de gestión por lo que quizás no conoce cómo puede hacerlo y debe ponerse en contacto con el informático para que le indique los pasos a seguir.

El bar usa el patio

PREGUNTA Vivo en una comunidad donde algunos bloques, como es mi caso, en los bajos hay negocios. En concreto debajo de mi casa hay un bar. Dicho bar tiene salida a un gran patio comunitario que cuenta con jardín bien cuidado, una pista para jugar...

Cuando hay compleaños el dueño del bar abre la puerta y deja salir a los niños a jugar a dicho patio. ¿Eso se puede hacer? ¿Es legal? ¿Puede utilizar un elemento comunitario como parte de su negocio? ¿Para hacer eso debería tener el permiso de la comunidad? Y necesitaría licencia? Si a un niño le pasa algo, ¿quién se haría cargo? Si jugando rompen algo, ¿quien se responsabiliza?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Entiendo que no se tata de un patio de uso privativo para el local sino común para el resto de los propietarios.

En ese caso, la comunidad puede requerir al propietario del local para que no lo utilice para este fin para evitar que el mismo se deteriore.

Se ve la ropa

PREGUNTA Tenemos tendederos pero varios vecinos cuelgan la ropa dentro del balcón y al tener cristal transparente se ve desde el exterior y queda feo estéticamente. ¿Se puede hacer algo?