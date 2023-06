El pasado viernes, el Ministerio de Igualdad compartió su anunció por el Orgullo LGTBI, protagonizado por Silvia Casanova, actriz que interpreta a una anciana que se ha adaptado a los cambios de la sociedad. Sin embargo, un tuitero aseguró que su actitud y pensamiento era diferente, pero "por dinero" sí se movía.

La intérprete de 90 años lleva décadas en la profesión: El pueblo, La que se avecina, Aída, La comunidad o El milagro de P. Tinto son algunos de los múltiples proyectos de la actriz, que también dio vida a una de las abuelas de la fabada del anuncio de Litoral.

Y ahora suma la última campaña del Ministerio de Igualdad, en la que hace de una abuela, casi bisabuela, que habla con su fallecido hermano sobre "cómo han cambiado las cosas" y se muestra contenta de que las personas del colectivo, como su nieta, pueden vivir "sin preocuparse del qué dirán ni del qué pensarán", "aunque todavía queda mucho odio por barrer".

Muchos son los que aplaudieron este anuncio, pero un tuitero, aunque alabó la campaña, aprovechó para contar lo que supuestamente vivió con Silvia Casanova. Asier Montaño, responsable de redes en Supervivientes, La isla de las tentaciones y redactor de Sálvame, aseguró que la actriz es "propietaria de dos pisos" en su edificio.

"Hace un tiempo me dijo: 'Usted es maricón, ¿verdad? Porque no es un hombre'", escribió el periodista. "Pero veo que por dinero mueve el culo, la falsa".

Esta señora (qué es actriz) es propietaria de dos pisos en mi edificio y hace un tiempo me dijo: "¿Usted es MARICÓN, verdad? Porque no es un hombre". Pero veo que por dinero mueve el culo la falsa. https://t.co/hexOn4xBXa — Asier Montaño (@asier_montano) June 25, 2023

Más de 700.000 reproducciones y más de 1.3000 retuits después, el joven quiso pronunciarse sobre todo el revuelo causado y aclaró que no pretendía "manchar el trabajazo del Ministerio de Igualdad, que es fundamental y necesario".

"He compartido mi vivencia. Estoy sorprendido por ver a alguien haciendo ese papel cuando no sabía convivir con LGTBIQ+", opinó. "No quiero que acoséis a la señora ni mucho menos".

Tras ser acusado de "difamar e inventar", compartió sus pruebas en vídeo donde, aunque no se le veía la cara, sí se oía una voz, que coincide con la de Silvia Casanova, diciendo justo lo que él comentó. "Usted es maricón, ¿no?", le preguntó.

"No, soy mariconazo", respondió Asier Montaño. "Ah, se le nota la legua", dice la que parece ser la actriz, entre risas. "Por todo... Porque no es un hombre".

(2) No hago esto para ir en contra del Ministerio de Igualdad, al revés, BENDITO MINISTERIO. Es una experiencia personal que me dejó flipando y que ahora, al verla actuar como una persona que apoya a la comunidad LGTBIQ+, me deja más alucinado.



REVISAOS EL ODIO. — Asier Montaño (@asier_montano) June 26, 2023 undefined

"Basta ya de dudar siempre de la víctima. Soy parte del colectivo y solo quiero que nos respeten y dejen vivir. ¡Basta ya!", denunció el tuitero. "No hago esto para ir en contra del Ministerio de Igualdad, al revés, bendito ministerio. Es una experiencia personal que me dejó flipando y que ahora, al verla actuar como una persona que apoya a la comunidad LGTBIQ+, me deja más alucinado. Revisaos el odio".