El aplaudido discurso de Vanesa Martín, en el Orgullo de Sevilla: "Hoy es una mujer mi compañera, la que roba mis pensamientos"

Un año más, la Alameda de Hércules se convirtió en el epicentro del Orgullo de Sevilla. Allí, la encargada de dar el pregón de salida a las fiestas y actos para celebrar la diversidad sexual y de género fue la cantante Vanesa Martín.

Como ya lo había hecho su predecesora, María del Monte, en 2022, la intérprete llegó en un coche descapotable ondeando un mantón con los colores de la bandera del colectivo LGTBI. Y es que, como así lo aseguró la malagueña: "Sin el mantón de Sevilla no se puede dar el pregón, a partir de ahora es tradición".

En su aplaudido discurso, la cantante admitió estar nerviosa y contenta por poder ser la encargada de dar el comienzo del orgullo de la capital andaluza, "el lugar en el que nadie mira a nadie y nadie es más que nadie".

vanesa Martin acaba de pasar por la alameda en un coche descapotable ondeando la bandera lgtb pic.twitter.com/pAxcTmBBwV — Arena🥀 (@Alejandrxarenas) June 22, 2023

Haciendo un llamamiento a "la libertad, la tolerancia, la diversidad y el respeto", quiso también dedicar un duro mensaje a los políticos y a las personas que están en contra de la celebración del Orgullo: "Sin poder manifestarnos como buenamente nos da la gana ante nosotros mismos y ante los ojos de los demás".

"Parecía que había nueva tolerancia, pero hay personas ejerciendo la política que cuando terminan su jornada, después de haber lanzado discursos de odio a diestro y siniestro, cierran la puerta para irse a dormir, dejando las calles oscuras y llenas de peligro; las calles, y las casas", lanzó una fuerte crítica a los políticos.

Del mismo modo, hablo de su bisexualidad con orgullo para "no pasar de puntilas". "Amé a hombres y a mujeres maravillosos, me despojé de prejuicios", aseguró la cantante, "hoy es una mujer mi compañera, la que roba mis pensamientos; aquí solo manda el sentimiento, aquí no hay más".

Aunque, si un momento emocionó a todos los espectadores fue el momento en el que la cantante sorprendió a todos con "una canción que escribió justo ayer, en medio de toda esta locura". De este modo daban comienzo las celebraciones.

El discurso ha sido muy celebrado tanto entre los fans de la cantante como entre compañeros de profesión. Prueba de ello han sido las palabras de Rosana, quien la felicita y asegura que le "parece genial".