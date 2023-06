La UE inyecta otros 3.500 millones de euros para rearmar a Ucrania y promete apoyarles "el tiempo que haga falta"

Los Estados miembros de la UE han pactado este lunes añadir 3.500 millones de euros más para el Mecanismo Europeo para la Paz, a través del cual están enviando armas a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Para el Alto Representante, Josep Borrell, esta es una muestra más del giro que ha dado la Unión en el último año y medio. "Ha cambiado por completo la forma en que apoyamos a nuestros socios en materia de Defensa", ha dicho antes del Consejo de ministros de Exteriores de los 27, que se celebra en Luxemburgo. Además, tras una conversación con el titular ucraniano, Dmitro Kuleba, ha apuntado que el apoyo se mantendrá "el tiempo que haga falta".

El objetivo es ir ampliando el fondo hasta el año 2027, con una mirada a medio plazo en el marco de un nuevo enfoque de la UE para su política sobre Defensa. Hasta ahora las ampliaciones han ido haciéndose en tandas de 500 millones y el de Ucrania es el primer conflicto activo en el que la UE recurre a este mecanismo.

Georgia, Bosnia y Herzegovina, Moldavia, Mozambique, Somalia, Níger, Mauritania, Líbano y Jordania son otros países que se han ido beneficiando de este sistema a lo largo de 2023. La medida, no obstante, no se podrá adoptar en la cumbre de este martes mientras Hungría sigue optando por bloquear cualquier avance más relevante a la vez que insiste en que la actitud de Kiev es "beligerante". Por lo tanto, los pasos en integración son más lentos de lo que le gustaría a otros Estados miembros.

Josep Borrell también se ha referido a la rebelión del Grupo Wagner contra Putin, que ha acabado frenada en las últimas horas. "Todo el mundo está al tanto de lo que ocurre en Rusia, es importante entender que esto está resquebrajando el poder militar ruso y afectando a su sistema político", sostuvo el jefe de la diplomacia europea. Para el dirigente español "no es bueno decir que una potencia nuclear como Rusia pueda afrontar una inestabilidad política". Eso sí, ha avisado de que a Putin se le ha rebelado "un monstruo que él mismo creó".

Por su parte, la titular de Exteriores francesa, Catherine Colonna, pide "mantener la cautela" porque hay cosas "que todavía no se saben" sobre los movimientos de Wagner. Mantuvo la misma línea la ministra alemana, Annalena Baerbock: "Todavía no está claro lo que está sucediendo. Y digo muy claramente lo que está sucediendo y no lo que ha sucedido, porque se trata solo de un acto en el espectáculo ruso". Para José Manuel Albares, por otra parte, lo que evidencia la situación es que "hay importantes divisiones" en la clase política rusa.

Por otro lado, la Comisión Europea ha lanzado la segunda tanda de compras conjuntas de gas, y lo hace tras el éxito de la primera, en la que se dio un exceso de oferta de 18.700 millones de metros cúbicos que superó la demanda de 11.600 millones solicitada de las compañías europeas. "La plataforma funciona bien y produce resultados concretos: me complace informar que ya se han firmado los primeros contratos y estoy seguro de que se firmarán más acuerdos, ya que se están negociando muchos contratos después del emparejamiento de oferta y demanda", explicó el comisario de Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic.

Ahora los posibles compradores podrán presentar su demanda de gas para el suministro entre agosto de 2023 y marzo de 2025 en lo que la Comisión considera "un éxito" muy importante para las nuevas dinámicas de la UE, que quiere deshacerse lo antes posible de la dependencia energética de Rusia. En Bruselas repiten que se va por el buen camino.

"Lo importante es que más usuarios potenciales, en particular de las industrias de alto consumo energético, se suscriban a la plataforma y utilicen este nuevo mercado del gas", añadió el comisario, para quien, visto lo visto, la compra conjunta "debería continuar" en el futuro, e incluso podría ampliarse a otros sectores como las energías renovables, que es una de las grandes apuestas de la Unión.