Misterio sobre el paradero actual del jefe de Wagner: ¿dónde está ahora Prighozin? ¿Está seguro o sufrirá la venganza de Putin?

Nunca antes la Rusia de Putin ha estado tan cerca de descarrilar como en las menos de 24 horas que han transcurrido entre la decisión de los mercenarios del grupo Wagner de marchar hacia Moscú y su frenazo tras avanzar mil kilómetros. Aunque breve, ese levantamiento ha dejado en evidencia las vulnerabilidades en las fuerzas del Gobierno ruso y del propio Putin.

Las tropas comandadas por Yevgueni Prigozhin (62 años) lograron adentrarse en Rusia y avanzar rápidamente en un día hasta encontrarse a tan solo 200 kilómetros de Moscú. Los mercenarios de Wagner, que han sido la punta de lanza de la invasión rusa en Ucrania, se abrieron paso sin oposición del Ejército ruso.

Prigozhin a Bielorrusia y en paz

El sábado, el Kremlin anunció que Prigozhin se iría a Bielorrusia. Era el principal punto del acuerdo alcanzado con el jefe del grupo Wagner. Además, a los miles de mercenarios que le acompañaban se les ha ofrecido pasarse a las tropas rusas para no ser castigados.

Prigozhin, sonríe tras abandonar en un vehículo la ciudad de Rostov. AP / Lapresse

"El caso penal que le fue abierto será cerrado y él (Prigozhin) se irá a Bielorrusia", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia TASS. Además, por sus "méritos en el frente", tampoco serán perseguidos los otros "wagneritas" que tomaron parte en el motín.

Sin embargo, varios medios, entre ellos la agencia RIA-Nóvosti y el diario Kommersant, aseguran que aún no se han retirado los cargos de motín contra Prigozhin.

¿Firmar los contratos con Defensa?

Ahora, los efectivos de Wagner —25.000 según el propio Prigozhin— podrían firmar contratos con el Ministerio de Defensa a título particular, como se les ofreció hace semanas. Pero también podrían "desmovilizarse en Rusia o viajar a Bielorrusia", según intepreta el Instituto para el Estudio de la Guerra.

Fue el 10 de junio cuando Defensa anunció que los numerosos regimientos de voluntarios del país tendrían que firmar contratos antes de finales de mes. Pero Prigozhin se negó. "Nadie firmará los contratos", declaró el 14 de junio.

Sea como fuere, los soldados de Wagner quedan como poco desactivados. "Rusia acaba de perder 25.000 soldados. Cada uno de ellos va a ser mirado con recelo y considerado poco fiable", declaró el domingo a Times Radio el teniente general retirado Ben Hodges, ex general de las fuerzas estadounidenses en Europa.

Pero, ¿qué hace Prigozhin en Bielorrusia?

El servicio de prensa del presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashneko, aseguró que el mandatario había mediado entre Moscú y Prigozhin, con la venia de Putin. Según el Kremlin, se trató de una "iniciativa personal" de Lukashenko, quien conoce a Prigozhin desde hace 20 años.

Las preguntas se acumulan. De verdad, ¿está Prigozhin, el antiguo "chef de Putin", en Bielorrusia? ¿Para qué? ¿Esconde algo más ese movimiento? "Que Prigozhin se vaya a Bielorrusia no significa que se quedará allí. No tiene nada que hacer en Bielorrusia: llegar, exhalar, usar el corredor y seguir adelante", comentó a AP Artem Shraibman, analista político bielorruso exiliado en Polonia.

De momento no se le ha "visto". Este domingo, una emisora rusa independiente pidió comentarios al portavoz de Prigozhin y éste dijo que el líder de Wagner aún no estaba disponible, pero que pronto empezaría a responder a la prensa.

¿Está Prigozhin seguro?

"¿Se trata en realidad de una astuta estratagema del Kremlin para situarle en Bielorrusia, donde Wagner podría, si consigue llevar tropas allí, formar una especie de movimiento de pinza sobre Kiev de nuevo? ¿Es realmente una jugada inteligente?", se pregunta Diana Magnay, corresponsal en Moscú de Sky News.

Putin y Lukashenko, conversan durante una reunión el pasado 9 de junio en Sochi. AP / Lapresse

Pero, ¿está seguro Prigozhin en Bielorrusia? "No está claro hasta qué punto, dado el historial de Putin de perseguir a quienes cree que le han traicionado, ya sea en Rusia o en el extranjero", escribe Neil MacFarquhar. El periodista de The New York Times recuerda que Vesti Nedelu, el programa semanal de televisión insignia del Kremlin, emitió este domingo un viejo vídeo de Putin diciendo que la única cosa que nunca podría perdonar era la "traición".

¿Lukashenko gana?

Además, las ambiciones de Prigozhin como líder militar podrían chocar con los objetivos de Lukashenko, que ha intentado mantener a su país al margen de la guerra, dice el NYT. Pero parece que quien ha ganado con la paz del motín es precisamente el presidente bielorruso.

"Putin perdió porque demostró lo débil que es su sistema, que se le puede desafiar tan fácilmente. Prigozhin desafió, atacó, fue muy audaz y luego se retiró, pareciendo un perdedor. Sólo Lukashenko ganó puntos", asegura Pavel Slunkin, ex diplomático bielorruso y analista del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.