Prigozhin le genera otro problema a Putin: se niega a firmar el contrato que equipara a su grupo Wagner con los soldados rusos

Los mercenarios están siendo una pieza importante de las acciones militares de Rusia en Ucrania. Se han hecho especialmente visibles las operaciones del grupo Wagner, que desempeñó un papel fundamental en la toma de Bajmut. Pero antes de retirarse de esa ciudad industrial, el fundador de Wagner, Yevgeni Prigozhin, volvió a su permanente obesesión: criticar públicamente a la cúpula militar rusa.

El jefe de este grupo paramilitar ha acusado al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, de privar intencionadamente a sus combatientes de munición y apoyo. Eso y más: ha llegado a solicitar a la Fiscalía de Rusia que examine los posibles delitos cometidos por altos cargos del Ministerio de Defensa, en el marco de la ofensiva militar lanzada en febrero de 2022 en Ucrania.

Para reconducir la situación e imponer cierta jerarquía, el ministro Shoigú ha decidido que los destacamentos de voluntarios firmen un contrato con el Ministerio de Defensa. Se trata del deseo de Moscú de controlar los ejércitos privados. Esa firma debe estar antes del 1 de julio.

Estamos recibiendo 2,5 veces más reclutas tras anunciar que quieren poner fin a la existencia de Wagner"

La exigencia "es probablemente parte de un esfuerzo por restringir la independencia de Prigozhin", afirma el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Washington D.C. "Es probable que los esfuerzos del Ministerio de Defensa ruso tengan por objeto centralizar el control del personal y los suministros irregulares rusos para responder a la contraofensiva de Ucrania, así como restringir la independencia de Prigozhin", se lee en el último informe del ISW.

En qué consiste el contrato

El 10 de junio, Shoigu firmó la orden que obliga a las unidades de voluntarios a firmar contratos con su ministerio. Según Defensa, esto dará a los destacamentos de voluntarios "el estatus legal necesario y creará enfoques unificados para la organización del apoyo integral y el cumplimiento de tareas por parte de los mismos".

Según la ley, los voluntarios en Rusia se equiparan a los militares y están sujetos a las prestaciones y garantías correspondientes. De modo que el número de unidades de voluntarios, su organización, áreas de operación y tareas a realizar por ellos serán determinadas por el Ministerio de Defensa, informa la RBK rusa.

Estoy seguro de que en el transcurso de la próxima semana firmarán este contrato todas las formaciones y destacamentos que integran el Cuerpo de Voluntarios"

Las formaciones podrán incluir tanto voluntarios rusos como militares destinados allí por el ministerio. En agosto, el presidente Vladimir Putin fijó el número de efectivos del ejército en 2.039.758, de los cuales 1.150.628 eran soldados.

Cuenta el ISW que según el fundador del grupo Wagner, el Ministerio de Defensa ruso también les ha hecho llegar una carta donde se les ordena a ellos y a otras formaciones militares voluntarias que informen al Estado Mayor Conjunto de la Agrupación Rusa de Fuerzas. En concreto se les pide su número de fuerzas, reservas y los suministros que han recibido del ministerio ruso antes del 15 de junio.

Cuántos han firmado ya

Tres brigadas y cuatro destacamentos distintos del Cuerpo de Voluntarios de Asalto han firmado ya este contrato, según ha anunciado en Telegram el propio Ministerio de Defensa. "Estoy seguro de que en el transcurso de la próxima semana firmarán este contrato todas las formaciones y destacamentos que integran el Cuerpo de Voluntarios", declaró a modo de portavoz el teniente general Vladimir Alekseev.

Un total de 117.400 personas se convirtieron en militares contratados y voluntarios entre enero y mediados de mayo, detalla cadena televisiva. El ministro Shoigu se ha fijado el objetivo de aumentar el número de militares contratados a 521.000 para finales de este año.

¿Prohibir a Wagner operar en Ucrania?

Pero el de Wagner ha dicho que no, que sus combatientes no firmarán ningún contrato. En su canal de Telegram, Prigozhin ha asegurado que su grupo paramilitar estaba recibiendo 2,5 veces más reclutas tras los recientes "provocadores anuncios sobre la necesidad de poner fin a la existencia de la empresa militar privada Wagner". Según él, quienes se están alistando en Wagner lo hacen para evitar firmar contratos con el Ministerio de Defensa.

El Instituto para el Estudio de la Guerra cita a un bloguero militar (milblogger) afiliado a Wagner que afirma que el último decreto de Shoigu legaliza la destrucción de empresas militares privadas. De modo que el Ministerio de Defensa utilizaría este decreto para dejar de suministrar al grupo Wagner munición, asistencia médica y equipamiento militar.

Siempre según ISW, ese mismo bloguero cita a Viktor Sobolev, miembro del Comité de Defensa de la Duma Estatal rusa, que afirma que el Ministerio de Defensa podría prohibir al grupo Wagner operar en Ucrania sin antes haber firmado el contrato de marras.

La milicía chechena sí ha firmado

Es lo que ha hecho, por ejemplo, la unidad especial chechena Ajmat, que ha cubierto las huellas de Wagner en aquellos lugares de los que estos se han retirado. Ha sido uno de los primeros grupos paramilitares de voluntarios que han rubricado el contrato de servicios con el Ministerio de Defensa ruso.

Logotipo del grupo checheno Ajmat. Getty Images

Los combatientes chechenos han operado en zonas situadas detrás de la línea del frente y han participado en batallas de Mariupol, Severodonetsk y Lisichanak. En la ceremonia de firma estaba el líder de la milicia chechena Adam Delimkhanov, que reprendió al jefe de Wagner por sus críticas públicas.

Enfrentamiento verbal

"Si no lo entiendes, puedes ponerte en contacto con nosotros y decirnos el lugar y la hora, y te explicaremos lo que no entiendas... Te has convertido en un bloguero que grita y vocifera a todo el mundo sobre todos los problemas... Deja de gritar, chillar y vociferar", declaró este lunes Delimkhanov.

Te has convertido en un bloguero que grita y vocifera a todo el mundo... Deja de gritar, chillar y vociferar"

Horas después le contestó el comandante del grupo Wagner, Dmitry Utkin. "La PMC 'Wagner' ocupa el primer lugar en el top de las compañías militares privadas, es reconocida en todo el mundo... Siempre estamos dispuestos a hablar de 'hombre a hombre'. Además, nos conocemos desde la primera y la segunda guerra de Chechenia", aseguró.