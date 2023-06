La teoría conspirativa que asegura que el Titanic nunca se hundió

Coincidiendo con la trajedia del Titán, el submarino hundido con cinco tripulantes cerca de los restos del Titanic, se han reavivado en redes sociales diferentes teorías conspirativas en internet que aseguran que este trasantlántico británico en realidad nunca se hundió. De acuerdo a estas teorías, el barco que naufragó fue el Olympic, uno de los hermanos del Titanic.

Aunque el Titanic es uno de los barcos más famosos de la historia, no todo el mundo sabe que tenía dos hermanos gemelos. El proyecto de la naviera White Start Line, propiedad de una empresa mayor controlada por J.P.Morgan, empresario y banquero estadounidense, era crear los barcos de pasajeros más grandes y lujosos del mundo. Con ese propósito diseñaron un trío de naves: Olympic (1911), Titanic (1912) y Britannic (1915). Las tres tenían un diseño muy similar. Aunque el Britannic fue concebido para transportar pasajeros, su destino fue mucho menos glamuoroso. Fue requisado por la Royal Navy y reconvertido en buque de hospital durante la I Guerra Mundial. No obstante, sus hermanos sí lograron surcar los mares con ilustres pasajeros.

Las teorías virales, que ya llevan tiempo circulando, aseguran que el Titanic nunca se hundió. En concreto, afirman que la White Start Line sustituyó el Titanic por el Olympic, un barco que ya estaba muy viejo. Como costaba mucho repararlo, a los dueños de la compañía se les ocurrió hundir el barco, para así poder cobrar el dinero del seguro. Sin embargo, se trata de una teoría sin ningún fundamento, en este artículo te contamos lo que sabemos.

El Titanic se hundió el 15 de abril de 1912

El Titanic se hundió en las frías aguas del Atlántico Norte el 15 de abril de 1912 durante su viaje inaugural. De acuerdo con la Sociedad Británica del Titanic,había zarpado con 2.207 pasajeros a bordo tan sólo cinco días antes de Southampton (Reino Unido) hacia Nueva York. Sólo sobrevivieron al naufragio 705 personas.

No obstante, algunos usuarios aseguran que en realidad no era el Titanic, sino su hermano gemelo, el Olympic. De acuerdo con estas teorías conspirativas, la White Start Line supuestamente habría dado el cambiazo porque el Olympic necesitaba unas carísimas reparaciones tras haber chocado con un barco militar llamado Hawke. Para ahorrárselas, la compañía decidió hundir el barco y de esa manera cobrar el dinero del seguro y construir un nuevo barco. De acuerdo a otras teorías, J.P. Morgan estaba detrás de este plan, para ahogar a sus enemigos, poderosos empresarios que supuestamente se oponían a la creación de un sistema bancario central en los EE. UU., ahora conocido como la Reserva Federal.

Sin embargo, el Titanic sí se hundió. Los investigadores del Titanic Steve Hall y Bruce Beveridge señalan en el libro Titanic u Olympic: ¿Qué barco se hundió? que las diferencias entre el Titanic y el Olympic eran más que cosméticas e incluían muchas diferencias estructurales que habrían hecho imposible cambiar los dos barcos. Por ejemplo, el Titanic era más largo que su hermano gemelo y tenía más camarotes. Además, se suma la dificultad humana y material de cambiar un barco nuevo por otro más viejo.

Otra evidencia, que recoge el medio de comunicación AP News sobre el mito de que el Titanic nunca se hundió, sobre las teorías de la conspiración que rodean al hundimiento del barco es que cada modelo tenía un número de identificación que aparecía en diferentes elementos. “Está bien documentado que el número de astillero del Olympic era 400, mientras que el del Titanic era el 401”, indican en el texto. Tras el siniestro, se encontraron algunos elementos con ese número identificativo.

Además, en su libro Hall y Beveridge también descartaron la teoría del fraude para cobrar el seguro. El Titanic estaba asegurado por $ 5 millones, mientras que el precio de construcción fue de $ 7,5 millones. Por lo tanto, la naviera hubiera perdido mucho dinero.

Por otro lado, la afirmación de que se hundió el barco para matar a hombres poderosos tampoco tiene sentido. De acuerdo a estas teorías, Benjamin Guggenheim, Isidor Straus y John Jacob Astor, se oponían a la creación de la Reserva Federal. No obstante, no hay ninguna prueba que demuestre que Straus rechazara esta propuesta, todo lo contrario. “Habló siempre de manera favorable del sistema de banca central en múltiples ocasiones y no se conocen registros públicos de las opiniones de Guggenheim o Astor sobre el tema”, destaca J. Kent Layton, quien ha publicado diferentes libros sobre el Titanic en el artículo de AP News.