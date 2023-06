Un aborto, la cara amarga de la actuación y una adolescencia "perdida": el duro relato de Claudia Molina, la hija mayor de 'Ana y los 7'

Saltó a la fama cuando apenas era una adolescente gracias a Ana y los 7, la serie que protagonizaba Ana Obregón en TVE que marcó a toda una generación. Claudia Molina, que daba vida a la hija mayor de la familia protagonista de la ficción que ahora, muchos años después de su final, ha concedido una entrevista a Socialité de cómo fueron esos años dorados para ella en lo profesional aunque duros en los personal.

"Para mí fue un antes y un después, algo muy hermoso, porque hicimos una familia", relata. "Con 16 años lo pasé un poco mal, por los compañeros de instituto. Por un lado perdí esa parte de la infancia y adolescencia que me correspondía, pero lo positivo de mi profesión lo compensaba", asegura sobre esa cara b de la fama.

Siguiendo con la parte menos buena de su profesión, desvela que, tras seguir actuando en diversas series y películas, llegaron momentos duros en los que "no había trabajo". "Fue chocante, porque no me lo esperaba, no estaba preparada para ello". Por eso tuvo que reinventarse en el mundo de los musicales. "Tengo la suerte de cantar y bailar, y eso me ha hecho sobrevivir en la profesión".

Claudia, que actualmente interpreta a Madonna en un tributo producido en España hacia la cantante, desvela que sufrió un aborto, algo "superdesagradable", pero finalmente tuvo junto a su chico un bebé.

"Ahora me he reincorporado pero aun no me siento al cien por cien. Mi cuerpo todavía está en otro punto, se está recuperando", dice sobre su vuelta a los escenarios. "Me apetece mucho hacer ficción, pero no soy ambiciosa. Lo más importante es poder subirme a un escenario y seguir viviendo de lo que más me fascina".