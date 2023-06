La tragedia del submarino Titan dispara las reproducciones de la canción de 'Titanic' de Celine Dion

La tragedia del submarino Titan, siniestrado esta semana con cinco personas a bordo cuando se dirigía a visitar el pecio del transatlántico Titanic, ha conmocionado al mundo.

Pero la reacción al trágico desenlace ha sido muy curiosa, porque cientos de miles de personas han relacionado la tragedia con la película de 1997 que arrasó en taquillas y más en concreto, con su canción.

Tal y como recoge TMZ.com, desde el jueves, cuando se conoció el fatídico desenlace del suceso, la canción de Celine Dion My heart will go on se ha reproducido más de 500.000 veces en Spotify.

El submarino de la empresa OceanGate partió hacia el naufragio del Titanic el pasado domingo, pero pronto se perdieron todas las comunicaciones, lo que provocó un esfuerzo multinacional de búsqueda y rescate que duró varios días.

La búsqueda terminó el jueves cuando se encontraron los escombros del submarino en el fondo del océano. Al parecer, el sumergible implosionó el mismo domingo por la mañana durante su inmersión hacia el Titanic.

La pérdida de las cinco vidas que iban a bordo del Titan han provocado que el público relacione la tragedia con el hundimiento del Titanic en 1912 y con la película que lo convirtió en leyenda.