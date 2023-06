Los signos del zodiaco y la longevidad

En muchos casos los signos más vitales y fuertes no son, necesariamente, los más longevos. En este asunto también intervendrían otros elementos igualmente importantes, como la forma de vivir, la alimentación, el carácter, la tendencia a correr riesgos y muchas otras cosas. Además, el que un organismo esté magníficamente dotado no significa, necesariamente, que haya sido programado para durar más que otros. Ahora veremos todas estas cosas asomándonos a los doce signos y conociendo sus secretos y tendencias.

ARIES

Este signo, gobernado por Marte y el Sol, es, sin ninguna duda, uno de los mejores dotados a nivel físico, de vitalidad sobresaliente y luchadores por naturaleza. Pero también están entre los más temerarios o audaces, los más amantes del peligro, los más predispuestos a accidentes, lesiones, heridas o traumatismos. Viven mucho más rápido y atropelladamente que otros signos mucho peor dotados, por ello habitualmente no se encuentran entre los más longevos e incluso tendríamos numerosos casos de muerte prematura.

TAURO

Dotados de una gran fortaleza, vitalidad y resistencia física, estos nativos tienen todas las condiciones necesarias para vivir una vida bastante longeva. Sin embargo, el problema está en el amor a los placeres, incluyendo los placeres de la mesa, que en la madurez puede causarles enfermedades del metabolismo, arruinarles la salud y acortarles la vida. No obstante, estamos ante uno de los signos más longevos, especialmente cuando se cuidan. Eluden situaciones de peligro y buscan el lado más bueno y sensual de la vida.

GÉMINIS

Este signo no se encontraría entre los más vitales y fuertes. En su constitución física predomina el sistema nervioso y generalmente son personas sometidas a una gran actividad de tipo intelectual y físico, tienen un gran desgaste y viven muy deprisa, por eso tampoco serían muy habituales los casos de longevidad. Asimismo, su gran actividad y desgaste intelectual hace que no lleguen habitualmente a la vejez en condiciones demasiado buenas, aunque, por otro lado, su apariencia suele ser siempre juvenil y despierta.

CÁNCER

Aquí estaríamos, generalmente, ante una vitalidad inferior a la normal, aunque suele estar compensado por un fuerte instinto de conservación y una tendencia a eludir los peligros y amenazas de la vida, además estas personas suelen cuidarse y todo ello hace que a pesar de su inferioridad física les encontremos fácilmente entre las personas longevas, e incluso lleguen a la vejez en unas condiciones relativamente buenas, a menudo mejor que cuando eran jóvenes, ya que sus grandes conflictos emocionales están resueltos.

LEO

Los hijos del Sol están considerados entre los más vitales del zodiaco, tal vez los que más, generalmente están dotados de una magnífica constitución y en algunos casos un físico de rasgos hercúleos (Arnold Schwarzenegger). Sin embargo, no se encontrarían entre los más longevos, salvo excepciones, porque debido a su gran vitalidad suelen someter su cuerpo a la más intensa actividad y desarreglos, viven más rápido y con más intensidad que las demás personas, pero la estrella que más brilla siempre es la que antes se apaga.

VIRGO

Este signo se encuentra regido por Mercurio y sus nativos no se encuentran entre los más vitales o fuertes, poseen una constitución con claro predominio cerebral y del sistema nervioso, pero también una predisposición a la melancolía. Despliegan una intensa actividad intelectual y también física y suelen desgastar su moderada vitalidad con rapidez. La experiencia práctica nos indica que ni suelen ser especialmente longevos ni tampoco lo contrario. El lado emocional les influye mucho en la salud y la duración de su existencia.

LIBRA

Los nativos de este signo otoñal no se encuentran entre los más vitales, además tras su carácter bondadoso y encantador se esconde un temperamento melancólico. Esa tendencia a no poseer una gran vitalidad unida a su tendencia al pesimismo podría ser la que le lleva, en muchos casos, a eludir la lucha y buscar la concordia. No se distingue por ser especialmente longevo, pero tampoco, por lo contrario, y es que el término medio es una de las cosas que están más presentes en todos los aspectos y trayectoria de su vida.

ESCORPIO

Aunque muchas veces no lo aparentan, aquí estaríamos ante uno de los signos más vitales y fuertes del zodiaco, capaces incluso de crecerse aún más en los momentos de mayor peligro o dificultad. A pesar de que se exponen a todo tipo de peligros y pueden enfrentarse a graves episodios en su salud, incluido peligros de muerte, sin embargo, aquí podemos encontrar personas muy longevas y que llegan al final de su vida en plenitud de facultades intelectuales y a veces físicas. Una poderosa energía interior les mantendría.

SAGITARIO

Este signo tiene todas las condiciones necesarias para poder vivir una vida larga y con bastante felicidad. De vitalidad y fortaleza superior a la normal, tienen cuerpo de atletas y con frecuencia aman los deportes de todas clases. Pero a ello se une también una personalidad muy positiva, con una clara tendencia al optimismo. Estos nativos viven muy deprisa y se entregan al goce de todos los placeres. La experiencia práctica indica que hay muchos nativos longevos o hasta incluso muy longevos, pero no sería una norma general.

CAPRICORNIO

De los doce signos zodiacales, este es el que tiene una mayor fama de favorecer la longevidad, al menos desde el punto de vista teórico, aunque en la práctica se confirmaría esta teoría, al menos en muchos casos. No está entre los más vitales y fuertes, y emocionalmente no tienen una aptitud especialmente favorable, ya que este signo favorece el pesimismo y también las emociones negativas. Sin embargo, estos nativos fortalecen su cuerpo y dosifican su vitalidad, de forma que pueden llegar a ser los más longevos del zodiaco.

ACUARIO

Los hijos de Urano no se encontrarían entre los más vitales o fuertes. Físicamente, tienen un predominio cerebral y del sistema nervioso, y es en el ámbito intelectual donde despliegan su mayor actividad. Según la experiencia práctica, no sería de los más longevos, prescindiendo de casos puntuales. Físicamente, a la poca vitalidad se le añade también una salud quebradiza, mientras que psíquicamente tienen tendencia a la depresión o la melancolía que se acrecentaría con el tiempo, aunque por fuera muestren un carácter jovial.

PISCIS

Los hijos de Neptuno se encuentran entre aquellos que tendrían una menor vitalidad y una mayor vulnerabilidad ante las adversidades de la vida. Así lo dice la teoría y así encontramos muchos casos en la vida práctica. Sin embargo, a pesar de encontrarse en cierta desventaja, no es infrecuente encontrarnos con nativos de este signo que tengan una vida inusualmente larga. Ciertamente, no es un signo predispuesto a una gran longevidad, pero sí debe señalarse que hay más casos de lo que parece lógico. Importancia de lo emocional.