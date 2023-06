La sorpresa de cumpleaños de Masi a IlloJuan que ha emocionado a millones de personas: "¿Cómo quieres que no llore?"

Si hay una pareja que está triunfando en redes sociales es la formada por el streamer IlloJuan y la actriz Masi. Ambos llevan años enseñando pequeñas partes de su amor en Twitch y han conseguido enamorar a miles de internautas.

Por eso, no es de extrañar que la emotiva sorpresa de la malagueña a su pareja, mientras él estaba en directo, se haya convertido en el vídeo más viral y tierno de la semana.

A pesar de que ambos viven juntos en Madrid, IlloJuan también viaja a menudo a Málaga. Además, Masi siempre está de viaje por la gira de su obra de teatro. Por eso, no se esperaba que fuese ella cuando llamó al timbre el pasado miércoles.

"¡Sorpresa!", se puede escuchar fuera de cámara: "¡Feliz cumpleaños adelantado!". En seguida, IlloJuan se emociona con la sorpresa y asegura que va a terminar su directo inmediatamente para pasar tiempo con ella.

María Isabel ya se imaginaba que IlloJuan estaría en Twitch y no quiere frenar su directo. Al final, insiste para que, al menos, abra en directo sus regalos.

Que grande ese tío.

Illo lágrimas pic.twitter.com/rTmDIeUWon — Edu 999🏴‍☠️ (@edu_singh_) June 21, 2023

Masi ha traído un cuadro enorme que ha diseñado un amigo suyo cercano. No obstante, IlloJuan no se esperaba el contenido y rompe a llorar cuando ve que se trata de un retrato conjunto de toda su familia, con su abuela y su perra Lana.

El malagueño intenta ocultar las lágrimas, pero las imágenes han dado la vuelta a todas las redes sociales, con muchas personas también emocionándose al ver el precioso regalo.

Metiéndome en el directo de illojuan y viendo como llega Masi por sorpresa, le da un regalo, se pone a llorar, cancela el directo para estar con ella y entro en crisis existencial porque yo nunca voy a tener algo así. pic.twitter.com/HGEitThECf — Aitor (@AitorMrtz) June 21, 2023

"No me esperaba esta reacción", dice Masi. "Me das un cuadro así de tu familia, ¿y cómo quieres que reaccione?", le responde IlloJuan, conteniéndose: "¿Quieres que esté impasible?".

El streamer ha insistido que prefiere dejar en privado los besos y los comentarios cursis y se ha despedido de sus seguidores para varios días, para poder disfrutar con Masi y su familia su 29 cumpleaños.