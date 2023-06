ElXokas se enfurece con Twitch y amenaza con irse: "Yo empecé aquí, me forjé aquí, crecí aquí y me fui a Kick"

ElXokas ha comenzado a negociar su marcha de Twitch con Kick y ha confesado en directo que está muy molesto con la plataforma de Amazon, que nunca ha querido ayudarle ni beneficiarle en nada.

Tras el anuncio de que xQc había fichado por la competencia por 100 millones de dólares, a pesar de ser un contrato sin exclusividad, el streamer gallego comentó lo que había aprendido durante sus reuniones.

"La diferencia entre el contrato de streamear solo para Kick o para Kick y Twitch es monetaria", ha explicado, volviendo a exponer que se ha reunido con varios de los jefes de Kick para negociar lo que podría ser su futuro acuerdo.

Aunque es cierto que ElXokas le ha pedido a Kick que dupliquen, por lo menos, sus ganancias en Twitch, el streamer cada vez está más enfadado con la plataforma de Amazon.

"Twitch es una plataforma elitista, cero meritocracia que solo da beneficios a la gente que le cae bien a las altas esferas", se ha quejado: "Es lamentable la gestión interna de Twitch. A mí nunca me ha llegado ningún mensaje de ayuda, solo le llega a los tres de siempre"

"Twitch España ni siquiera me sigue en Twitter. Sigue a los que le caen bien, no a los más importantes", ha continuado afirmando enfadado: "Cuando les pregunté, me dijeron que la decisión de seguidores venía de arriba. ¿Me voy a creer que Jeff Bezos ha dicho que sigas a Ibai y a IlloJuan y que no sigas a Xokas?".

"Yo empecé aquí, me forjé aquí, crecí aquí y me fui a Kick", ha concluido, alagado con que la empresa sí les haya seguido en Twitter y si haya sido "respetuosos" con él, mientras que los trabajadores de Twitch España le han despreciado.