¿Por qué ha desaparecido el submarino Titán? Estas son las hipótesis que se barajan

El tiempo se agota y los esfuerzos del operativo de rescate para encontrar al sumergible Titán y sus tripulantes se redoblan cuando ya quedan pocas horas, según estiman los científicos, de oxígeno respirable a bordo de la nave. El mundo contiene la respiración para conocer la suerte del sumergible y sus tripulantes que el pasado domingo se sumergieron en las aguas del Atlántico para llegar hasta los restos del Titanic, el transatlántico hundido en una llanura submarina a más de 3.800 metros desde su hundimiento en abril de 1912.

Las hipótesis sobre lo sucedido a bordo del Titán se antojan ahora fundamentales para comprender lo que ha podido pasar y dónde pueden estar el sumergible y los cinco tripulantes. De hecho, uno de los tripulantes del Titán, Stockton Rush, consejero delegado de la empresa OceanGate (organizadora de la expedición), reconocía que si el Titán no podía volver a ascender por sus medios "las opciones serían muy limitadas". Él mismo citó como uno de los principales peligros son "las cosas que impiden llegar a la superficie", como "voladizos, redes de pesca o enredos".

Por lo tanto, las hipótesis de lo ocurrido pueden estar relacionadas con la vuelta del submarino a la superficie tras un fallo o alguna complicación en el descenso. En este sentido la BBC ha consultado a Alistair Greig, experto en submarinos y académico del University College de Londres, sobre posibles escenarios que expliquen lo sucedido al sumergible de OceanGate.

Dos posibles hipótesis de lo sucedido

Greig asegura que uno de los grandes problemas del dispositivo de búsqueda del Titán se debe a que no se sabe muy bien dónde buscar, debido a la dimensión de la zona y que no se puede saber con exactitud dónde se encuentra el sumergible, si volvió a ascender o si continuó su descenso tras perder la comunicación. "Los rescatistas no saben si mirar en la superficie o en el lecho marino; es muy poco probable que estén en el medio", asegura el experto según recoge la BBC.

El experto del University College se aventura a hacer, teniendo en cuenta la situación, dos pronósticos. El primero es que el submarino tuviese una emergencia y lanzase un "peso de gota" para llegar a la superficie. "Si hubo una falla de energía y/o falla de comunicación, esto podría haber sucedido, y el sumergible estaría flotando en la superficie esperando a ser encontrado".

La segunda hipótesis es que el casco del sumergible hubiese sufrido daños y se hubiese visto comprometido incluso con fugas. "Entonces, el pronóstico no es bueno", asegura Greig. Incluso en el caso de que el submarino siguiese intacto, si estuviese a más de 200 metros de profundidad su rescate sería casi imposible. "Hay muy pocos barcos que puedan llegar a tanta profundidad para recuperarlo. Los vehículos diseñados para el rescate de submarinos no pueden descender a la profundidad a la que se encuentra el Titanic", según recalca Greig y recoge El Mundo.

El Titanic, hundido en la "zona de medianoche"

La zona en la que se encuentran los restos del Titanic desde su hundimiento en 1912 es una gran llanura abisal en el fondo del océano Atlántico, a más de 3.800 metros. Se conoce a las profundidas de esta región oceánica como la "zona de medianoche", dónde no llega la luz y la presión es de 40 MPa, unas 390 veces más alta que en la zona cercana a la superficie del mar.

Otras complicaciones de la zona son las corrientes marinas, que pueden ser una complicación añadida en los ascensos y descensos hasta el pecio del barco más famoso de la historia.