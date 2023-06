"Hay muchas cosas que se tienen que pulir": el 'youtuber' mexicano Alan Estrada explica cómo fue su experiencia a bordo del Titan

El youtuber mexicano Alan Estrada, más conocido como 'Alanxelmundo', fue una de las primeras personas en descender los 3.800 metros de profundidad para explorar los restos del Titanic, a bordo del submarino Titan, en una expedición comandada por la empresa Oceangate.

En un vídeo en su canal de YouTube explica como fue su experiencia, la cual tuvo varios contratiempos. "No te comparten la información, te sientes abandonado en el hotel. Hay muchas cosas que la empresa tiene que pulir", comenta.

Estrada primero intentó la aventura en 2021 junto con tres pasajeros y el fundador de la compañía, Stockton Rush, uno de los cinco desaparecidos actualmente. Sin embargo, el grupo tuvo que abandonar la misión por una serie de problemas técnicos. No obstante, no cejó en su empeño y en 2022 volvió a emprender el viaje, esta vez con éxito, aunque no estuvo exento de problemas.

Problemas de comunicación

Esta segunda inmersión comenzó correctamente, aunque estuvo a punto de terminar de forma prematura cuando se produjo un fallo de comunicación al haber descendido 1.000 metros. El problema persistió hasta sobrepasar los 2.000 metros de profundidad, lo que llevó a que se rebasara el tiempo máximo establecido sin comunicación con la nave nodriza encargada de dar las órdenes de rumbo.

Este percance provocó que el piloto del buque decidiera abortar el descenso e iniciar la vuelta a la superficie. Para ello se activó el sistema de arrojo de lastre que permitía el retorno del sumergible. Sin embargo, durante este proceso se recuperó la comunicación.

Afortunadamente, el capitán no arrojó todo el peso, lo que permitió seguir con el descenso que finalmente culminó con una exploración del Titanic que tuvo una duración de "algo más de una hora".

"Muchas cosas que mejorar"

Estrada califica esta experiencia como "increíble y muy impactante". Sin embargo, especifica que Oceangate es una empresa que tiene "muchas cosas que mejorar", pues "los tiempos no se respetan". Según comenta, el descenso y el ascenso tienen una duración de dos horas cada uno, mientras que la exploración tiene estipulada una extensión de cuatro horas. Sin embargo, detalla que su expedición tuvo problemas para encontrar los restos del Titanic, lo que provocó que la exploración solo durase "algo más de una hora".

En cuanto a las sensaciones a bordo del buque, nunca se sintió inseguro, comentó a la BBC, algo que confirma en su vídeo, detallando que se preocupan mucho por la seguridad, aunque reconoce que "hay otros aspectos que tienen muy descuidados". Oceangate se dedica a los sumergibles exclusivamente, por lo que hay cuestiones que no controlan tanto. "No tienen ni idea de servicio al cliente u hospitalidad", detalla.

"No me arrepiento en absoluto de haberlo vivido, creo que fue algo maravilloso", concluye. Como opinión personal recomienda a quien quiera probar esta experiencia esperar a que la expedición mejore para que valga la pena pagar los 250.000 dólares (227.000 euros aproximadamente) que cuesta en la actualidad.