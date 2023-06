Marta López Álamo responde tajante ante la pregunta de su posible maternidad: "Me da rabia el orden de los factores"

Marta López no podía estar más feliz desde que el pasado 2 de junio le diera el 'sí, quiero' a Kiko Matamoros. A pesar de todos los comentarios negativos, la modelo siempre se ha mostrado feliz con sus decisiones y con su vida actual. Por ello, ha querido sincerarse con todos sus seguidores.

Así, la influencer no ha dudado en abrir una ronda de preguntas a través de su cuenta de Instagram para permitir tener una conversación más directa con sus fans. Sin embargo, ha habido una pregunta que ha enfadado a la andaluza.

Entre las dudas más típicas, una de las más repetidas era sobre si tenía, o no, planes de ser madre junto a su esposo. Una respuesta que, aunque Marta ha entendido que "no se hace con mala atención", lo cierto es que le "da rabia".

'Storie' de Belen Aguilera. martalopezalamo / INSTAGRAM

"Me da rabia (aunque sé que no se hace con mala intención) que el orden de los factores sea: noviazgo, matrimonio y maternidad y si puede ser prontito, mejor. Creo que es junto con 'si estoy feliz', lo cual es una pregunta normal, la pregunta que más se ha repetido. Tanto por aquí como en prensa. Que no quiera ser madre ya de ya no es ni mejor ni peor: es nuestra decisión por muchas razones", ha comenzado a reflexionar la influencer.

Además, ha querido añadir: "Lo que me choca es la cantidad de gente que cree que después de casarte tienes que ir a por un bebé. Si no quisiera ser madre sería lícito también. Y normal y respetable, pero quiero serlo con Kiko. No ya, pero en poco tiempo. Y poco tiempo es no este año ni principio del que viene (creo). Primero por mi trabajo y el suyo, y segundo, porque estoy aún con Dercutane (un medicamento para el acné) y es muy incompatible".

De esta manera, la modelo ha querido aclarar que, por el momento, lo más importante para ella es su trabajo y el de su marido. Y es que, aunque el colaborador vaya a dejar Sálvame, lo cierto es que su futuro se presenta prometedor. Por su parte, ella tiene varios compromisos, muchos de ellos fuera de España. Aunque, no se cierra a la maternidad en el futuro.