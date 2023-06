Quién es Eneko Fernández, ganador de 'MasterChef 11'

Eneko Fernández ha sido uno de los aspirantes que portaron el delantal de la onceaba edición de MasterChef y quien, finalmente, se ha hecho con la victoria. Este lunes, en el programa culinario de La 1 de RTVE Eneko celebró su triunfo con una emotivas palabras. "No me lo creo, es increíble. Voy a ser feliz trabajando de lo que me gusta", expresó el ganador tras una dura y larga final.

Sin embargo, ¿Cómo era la vida del zaragozano antes de que pisara el programa culinario de La 1 de RTVE?. La historia de Eneko poco tiene que ver con los fogones, las sartenes y los condimentos. Antes su vida giraba en torno a un balón, unas botas y unas espinilleras.

Promesa del fútbol

Eneko Fernández era futbolista hasta hace siete años, cuando decidió retirarse. Como jugador, formó parte de varios equipos como el Deportivo Alavés, el Real Oviedo o los equipos filiales del Real Zaragoza y del Fútbol Club Barcelona, en 2007 a las órdenes de Pep Guardiola. El Ejea, el CE Sabadell o el Tudelano fueron otras de las formaciones de balompié con las que también jugó.

Durante su etapa como centrocampista, jugó alrededor de 141 partidos en los que marcó diez goles y repartió cuatro asistencias. Sin embargo, a sus 32 años decidió dejar atrás esta profesión, debido a las continuas lesiones de rodilla, y embarcarse en un nuevo proyecto como modelo, donde hizo varios pinitos.

Ganador de 'MasterChef'

A sus 38 años, Eneko Fernández, tomó la decisión de presentarse al casting final de MasterChef con la idea de hacerse con la victoria. Y nada más lejos de la realidad. El de Garayalde, en Zaragoza, pronto se convirtió en uno de los aspirantes favoritos de la edición. Su soltura y desempeño en la cocina, así como su forma de ser, le llevaron a ganarse el apoyo de los seguidores del programa.

La humanidad del zaragozano se hizo visible con la visita de su esposa, Cristina, quien está embarazada, y su dos hijas, Ona y Martina. Familia con la que reside en Terrassa, Barcelona, y donde trabaja en una boutique de café.

Su exigencia consigo mismo y sus destrezas en la cocina provocaron que, en varias ocasiones, los jueces le reprocharan por complicar las elaboraciones y mostrar más conocimiento de lo que algunos platos necesitarían.

Por si fuera poco, su paso por el programa quedará marcado en la historia. El exfutbolista ha sido uno de los primeros en demostrar un buen manejo de la doble capitanías. "Llevamos 10 años poniendo en práctica esto y casi siempre sucede lo mismo: capitanes sobrepasados que además dan órdenes contradictorias, que pasan más tiempo en una cocina que en la otra, que provocan el caos. Me pone muy contento que lo hayas hecho tan bien", así lo dejaron saber los jueces.

En lo referente a sus redes sociales, Eneko cuenta con más de 38 mil seguidores en Instagram, donde suele compartir diferentes momentos de su día a día, junto a su familia y, como no, también de su soltura en las cocinas.