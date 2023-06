Las viudas de parejas de hecho reclaman a Escrivá la modificación pendiente para poder cobrar sus pensiones

Las mujeres viudas de parejas de hecho han denunciado el "abandono" del Gobierno de coalición durante esta legislatura y le han exigido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que tramite la modificación pendiente desde hace más de un año para cobrar su pensión de viudedad.

Según ha explicado la profesora Elena Ramallo, responsable de las negociaciones ante el Congreso y Ministerio de Seguridad Social sobre este tema, el acuerdo alcanzado en esta legislatura, con efectos de 1 de enero de 2022, modificó la Ley General de la Seguridad Social para actualizar la regulación de las pensiones de viudedad en caso de parejas de hecho y matrimonios, pero no ha tiene en cuenta la realidad de muchas de estas uniones.

Según ha apuntado, esta medida ha dejado en "un limbo legal" a muchas viudas por las diferencias en la formalización de su situación -que varía según el territorio en el que viven y la legislación del lugar de residencia- e incluso por ausencia de inscripción registral.

La nueva normativa, explica la experta, no tiene en cuenta que la formalización de una pareja de hecho no se rige por una ley a nivel estatal sino que depende del texto aprobado por aquellas autonomías que lo tienen regulado, como Andalucía, Cataluña, Canarias, Baleares, Extremadura, Galicia, Murcia, País Vasco o Valencia. Además, entre ellas, hay "requisitos no equivalentes".

Del mismo modo, las parejas de hecho de Castilla-La Mancha o Castilla y León, que no tienen una ley específica sobre ello, se inscriben en un registro específico, pero sin otros requisitos.

Ramallo señala de forma directa, además, a las conocidas como 'viudas rojas', mujeres, sobre todo de zonas rurales, que no se habían casado y vivían como pareja de hecho.

Un tiempo para regularizar su situación

Ante esta situación, las afectadas, representadas por Ramallo, proponen una medida temporal que se extienda a lo largo de este año y el que viene, para que las afectadas regularicen su situación en relación a la normativa actual y puedan acceder a "su derecho a la prestación de viudez y una opción a una vejez digna".

"Estamos hablando de mujeres que son cabeza de familia en muchos casos o viven en precario por no tener una prestación que les corresponden", ha declarado Ramallo.

El objetivo, es que todas estas mujeres viudas de parejas de hecho puedan demostrar fehacientemente que tuvieron con su pareja fallecida una relación de convivencia de permanencia y de afectividad análoga a la conyugal de al menos un año y que esta parejas cumplía los requisitos exigidos, en cuanto a cotización, por la Seguridad Social.

Estas mujeres han recordado al PSOE que "la negación de la pensión de viudedad a las viudas de las parejas de hecho sería un claro acto de discriminación, al dejar fuera de un derecho que le corresponde por no poder cumplir un requisito administrativo, por encima de un derecho".