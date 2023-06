El emotivo mensaje de uno de los hermanos de Martín, el niño que murió por un cáncer incurable: "El corazón roto, pero lleno"

La pasada semana se conoció la muerte de Martín, el niño de 8 años natural de Molina de Segura (Murcia) que luchaba contra un raro cáncer cerebral muy agresivo e incurable y cuyo caso conmovió a España.

Una semana después de su fallecimiento, Rafa, uno de los hermanos del menor, ha compartido una emotiva publicación en la que refleja con palabras el vacío de la pérdida del pequeño.

"Hoy duele. Duele la parte que tengo vacía de ti. Duele el silencio de quien no puede gritar. Como si me arrancaran la misma parte todos los días. Como el águila que vuelve todos los días a comer del Titán que sostiene el mundo", escribe el joven.

"Hace una semana que duele así. Hace una semana que solo puedo abrazar y acompañar a mamá y papá, porque nunca entenderé su dolor. Hace una semana eran dos hermanos pequeños a los que protegía. Ahora una mano la tengo vacía. El corazón roto, pero lleno. Y el alma entrelazada con tu mano, esa que siempre sujetaré con una pulsera", prosigue el texto publicado por Rafa.

"Ya no hay pepinillos. Ni conversaciones antes de dormir. El salón se vació de golpe y no supe encajarlo. Ahí está tu sofá. Ese que convertimos en un trono en el que cada cuánto llegaban regalos. Seguimos yendo a la guerra sin más armas que nuestras manos. Seguimos gritando tu nombre en cada hueco que la vida nos deja. Pero hoy duele", continúa.

"Duele no estar a tu vera. Duele no comerme esos muslos y esa cara. Duele tu legado. A la vez que cada día que pasa lo quiero y entiendo más. Es la forma más humana que tengo para decirte te quiero. Homenajearte cada vez que el corazón me llora. Escribir horas de nuestra vida hasta llegar a pensarnos invencibles", dice el texto.

"Una imagen de los tres luchando contra todo. Contra todos los que decían que no podíamos. Y pudimos. Joder si pudimos. Hasta que el trono fue trono. Tú tuviste tu corona. Y nosotros seguimos el camino. Pero hoy duele", continúa diciendo Rafa en su publicación.

"Todo lo que he hecho no importa. Todo lo que escribo lo borro. Y solo miro la foto. Porque ahí, en ese momento, el monstruo no puede hacernos daño. Ahí sí somos invencibles. Te quiero mucho, cara anchoa", concluye el texto.

Raro e incurable

A Martín se le diagnosticó el pasado mes de octubre un glioma difuso de línea media con mutación H3 QM26, para el que no hay cura. Se suele diagnosticar en niños de entre 5 y 10 años y la esperanza máxima de vida tras el diagnóstico es de cinco años.

Tras el diagnóstico, la familia de Martín comenzó una campaña para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil. Tiene como objetivo recoger 300.000 firmas y está cerca de lograrlo.

El niño contó con el apoyo de diversos famosos, con el presentador Frank Cuesta, que lo visitó en su casa por sorpresa pocos días antes de su muerte y que compartió un mensaje de despedida en Twitter.