Podemos asume su derrota ante Díaz y el veto a Irene Montero: "Para ganar hay que saber perder"

Podemos claudica y no seguirá insistiendo para conseguir la inclusión a última hora de su número dos, Irene Montero, en las listas de Sumar. La secretaria general morada, Ione Belarra, así lo planteó este sábado en una intervención solemne ante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, su máximo órgano entre congresos, en la que acusó a Yolanda Díaz de haber "aceptado" el chantaje de "las derechas" pero en la que también admitió que "para ganar hay que saber perder" y que, pese a lo "injusto" del "veto", presentarse a las elecciones en coalición es la "única manera" de que la izquierda tenga opciones de seguir gobernando.

Los morados, por tanto, dejan caer a Montero y se mantendrán dentro de Sumar de cara a las próximas elecciones del 23-J. La situación, en realidad, no cambia con respecto a la que se firmó el viernes de la semana pasada, cuando Podemos aceptó unirse a la alianza de toda la izquierda a la izquierda del PSOE pese al veto de Díaz a su número dos. El paso dado este sábado, no obstante, supone que el partido dejará de reivindicar la inclusión de Montero en las listas -como ha hecho durante toda esta última semana, aunque con menor intensidad de lo esperado- y se pondrá "detrás de Yolanda Díaz" de cara a la campaña electoral.

"Irene es un referente de este partido y un referente del feminismo, y el veto de Yolanda Díaz a Irene es, sobre todo, un error, porque implica aceptar el disciplinamiento de las derechas y supone decirle a las mujeres que ponen el cuerpo y que están luchando por los avances feministas que al final los ataques logran su objetivo", espetó no obstante Belarra en su duro mensaje de este sábado. Y se dirigió a la número dos de Podemos para decirle, directamente, que su organización "nunca" le va a "soltar la mano". "Tu trabajo es un inmenso orgullo para Podemos y también una referencia internacional en políticas feministas", y "al frente de Podemos has demostrado una inteligencia y valentía fuera de lo común", planteó.

Belarra, además, aseguró Montero seguirá siendo pieza clave dentro del partido. "No solo eres parte del presente de Podemos, sino también del futuro de Podemos y del futuro del feminismo", aseguró la secretaria general. Y, a la militancia, Belarra le pidió que se ponga a disposición de Sumar para aportar a la campaña electoral desde un papel "modesto". "Aunque en estas elecciones Podemos no lidere, tenemos un inmenso trabajo por delante", y "más allá de lo inmediato se abre una etapa donde debemos poner nuestras energías en construir poder social, cultural y militante", apuntó.

Ante lo extraordinario de la situación, Podemos emitió también en directo la intervención ante el Consejo Ciudadano de la propia Irene Montero, que habló inmediatamente después que Belarra pero cuyos discursos suelen hacerse ya a puerta cerrada. La número dos de Podemos aseguró que este sábado es "uno de los días más difíciles" de la historia del partido, pero aseguró sentirse "orgullosa de Unidas Podemos y de ser de Podemos, la organización que bajo un sol radiante o una noche sin luna sigue dispuesta a transformar nuestro país".

Montero realizó en su discurso una reivindicación de las medidas puestas en marcha esta legislatura desde el Ministerio de Igualdad, y aseguró que "el feminismo es una fuerza imparable y transformadora, hoy y mañana, por eso el feminismo y las feministas somos las primeras en recibir los golpes de la reacción, por lo que estamos consiguiendo y lo que vamos a seguir consiguiendo si no nos rendimos". "Nadie como nuestros adversarios ha entendido la potencia del feminismo para construir un mundo mejor para todos", deslizó, aunque sin mencionar en ningún momento a Yolanda Díaz.

Montero, no obstante, también quiso mandar un mensaje de esperanza a la militancia de Podemos asegurando que los morados no pueden "aceptar las reglas de la reacción y la ultraderecha". "Confío en que no vamos a parar ni a quedar calladas ante la reacción que representan PP y Vox, vamos a hablar y a luchar porque es lo que mejor sabemos hacer", prometió la número dos del partido, que planteó la necesidad de "reforzar las redes feministas, vecinales, populares, y las institucionales" para "proteger los derechos conquistados y ampliarlos".