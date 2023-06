Los fans de Pink llenan de memes las redes con las asombrosas piruetas de la artista en sus últimos conciertos

Los fans estaban totalmente sorprendidos, boquiabiertos y ojipláticos. No se podían creer lo que acababan de vivir en directo en mitad de un concierto de Pink. Y lo mismo les ha ocurrido a las redes sociales en cuando el vídeo se ha hecho viral: los memes, las bromas y la admiración por la artista han crecido al mismo tiempo.

La cantante de 43 años está en estos momentos en mitad de su gira de verano por Europa y en uno de sus últimos espectáculos, celebrado en el Stadium of Light en Sunderland, Reino Unido, ha causado una impresión sin igual un momento concreto: cuando, colgada de un arnés, viaja de una punta a otra del estadio de un salto y dando volteretas en el aire.

No solo se cruza el recinto al completo mientras suena su éxito de 2008 So What, sino que además lo hace a una velocidad tal que algunos incluso han bromeado si no habrá tenido que prepararse con alguna técnica de las que utilizan en la NASA los astronautas para sus despegues fuera de la órbita terrestre.

Y es que, desde que saliera a la luz el vídeo que grabó un fan desde primera fila y se propagase por Twitter y TikTok, las bromas no han cesado, precisamente comenzando por la idea de haber pagado mucho dinero y haber aguantado muchas horas de cola para estar en esa primera fila y que en mitad del show decida irse al otro extremo.

El valiente gesto no ha evitado los memes, citando a gente que presumiblemente están en el cielo como San Pedro, asutándose de la aparición de Pink, así como el típico chiste de que no se le debe dar más vueltas a un asunto y, claro, acabar como la cantante.

Además, hay quienes se quejan de que esto solo lo hagan las mujeres sobre el escenario cuando los artistas masculinos "saltan de esquina a esquina el escenario y se cansan".

Por último, claro, los fans que únicamente han podido verlo en vídeo están deseosos de que Pink acuda a sus ciudades o poder ir a alguno de sus directos en el futuro, amén de que también desean que la imiten otros artistas reconocidos como Lana del Rey, Harry Styles o incluso Manuel Carrasco.

los que hicieron cola durante días para ponerse en la primera fila pic.twitter.com/ipWBRfy6Tl https://t.co/LDUwbaIJV6 — sam̐̈u 🪤 (@SamuRodriguez5) June 11, 2023

san pedro en el cielo viendo pasar a pink https://t.co/NLmJuGyTeo pic.twitter.com/Bi3ccj2yZO — Caos (@escaos99) June 12, 2023

Mi psicóloga: “no le des tantas vueltas”

Yo al salir de la consulta: https://t.co/ITKmROjlLa — Fernando Alcázar (@feralcazar_) June 12, 2023

las mujeres hacen esto y luego los hombres saltan de esquina a esquina el escenario y se cansan https://t.co/9jflQTSF9l — Mari -ca🇻🇪 (@camilachancera) June 11, 2023