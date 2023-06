Demi Lovato reclama de nuevo sus pronombres femeninos y abandona el 'elle': "Es agotador"

Está agotada. Lo que para muchas otras personas es su identidad, quiénes son realmente y parte de una evolución necesaria en una sociedad que todavía los discrimina, por lo que usan los pronombres neutros para Demi Lovato es algo de lo que te puedes cansar y volver a los pronombres originales, con el daño que eso puede hacer a los fans que vieron en ella un modelo a seguir.

En una entrevista que ha concedido a la edición española de la revista GQ Hype, la artista de Alburquerque, de 30 años, ha compartido el porqué ha decidido dar un paso atrás y volver a sentirse cómoda con los pronombres femeninos ("She/her" en inglés) y no con los neutros ("They/them", traducibles en español por "elle"), con los que ella misma dio a conocer que se identificaba.

"Constantemente tenía que estar educando a la gente y explicando por qué me identificaba con esos pronombres. Era absolutamente agotador", ha declarado Lovato sobre la falta de comprensión que viven las personas de género no binario.

"Y ésa es una de las razones que me han acabado llevando a sentirme también cómoda con los pronombres femeninos. Me he cansado, así de sencillo. Pero por eso mismo sé que es importante seguir divulgando sobre este asunto", ha continuado la artista de éxitos como Heart Attack o Cool for the Summer.

Según la cantante, el problema va más allá de lo que mejor conoce: la industria musical y la del cine y series. "Me enfrento a ello todos los días. Por ejemplo, en los baños públicos. Tengo que entrar al baño de mujeres aunque no me identifique al completo con ello. Me sentiría más cómoda en un baño sin género", ha explicado.

"O también cuando rellenas formularios, como documentos oficiales o cualquier otro donde tengas que especificar tu género. Únicamente tienes dos opciones, hombre y mujer, y me da la sensación de que nada de eso tiene sentido. Me veo condicionada a elegir mujer porque no hay otra. Esto tiene que cambiar. Ojalá con el tiempo haya más opciones", ha agregado.

"I constantly had to educate people and explain why I identified with those pronouns. It was absolutely exhausting" (via @toofab)https://t.co/LyxRBdaHAT — TMZ (@TMZ) June 14, 2023

Aún así, Lovato no piensa cejar en su activismo por las causas que defiende. "Valdrá la pena mientras haya personas que me digan que soy una inspiración para ellas o que les he ayudado a aprender más sobre sí mismas y a sentirse más cómodas en su piel. Eso es lo más significativo para mí", ha afimrado.

Para finalizar, ha sacado pecho por lo conseguido: "El espacio seguro que he creado en la industria es una prueba del espacio seguro que también he creado en mi vida. Y tengo la sensaicón de que no importa en qué sector estés, has de estar a gusto para evolucionar. He pasado años seleccionando a las personas adecuadas y finalmente he encontrado a mi tribu".