Demi Lovato debutará como directora en un documental sobre las estrellas infantiles

En marzo de 2021 el Festival SXSW fue inaugurado con Demi Lovato: Dancing with the Devil. El documental estaba dirigido por Michael D. Ratner y, dividido en cuatro partes, causó un gran impacto al abordar frontalmente la sobredosis que Lovato había sufrido tres años antes. La actriz y cantante decidió abrirse ante su estado vital y profesional, queriendo controlar su narrativa a través de la producción audiovisual.

Es el obvio precedente de lo que, justo dos años después, IndieWire recoge que planea Lovato. La protagonista de Sunny, entre estrellas va a debutar como directora en un documental cuyo título provisional es Child Star. Lovato codirigirá con Nicola Marsh (conocida por Song Exploder, en Netflix), y la película ya ha iniciado su producción a través de OBB Pictures. La idea es que en un futuro se incorpore al catálogo de Hulu, con lo que en España podríamos verlo a través de Disney+.

Child Star se articula como una investigación de los altibajos del estrellato infantil, algo oportuno pues la misma Lovato se hizo famosa a una edad muy temprana, a través de Disney Channel. El documental contará con los testimonios de la misma Lovato junto a otras antiguas estrellas infantiles, de las cuales aún no ha trascendido la identidad. Lovato, en tanto a impulsora, asume que “no hay mejor película ni tema” para su “debut como directora en una historia que me toca tan de cerca”.

“Nuestro proyecto arrojará luz sobre ideas importantes acerca de crecer ante el ojo público, aprender a proteger nuestros límites y convertirnos en defensores activos de nuestros propios destinos. Me siento honrada de poder aprender de las personas que han vivido la experiencia estrellato infantil y compartir sus historias en nuestra película”.

Scott Ratner, productor de Child Star, coincide en que “con esta película nos proponemos contar una historia que nunca ha dejado de ser actual, dado este mundo cada vez más conectado y su falta de privacidad”. Aún no hay fecha de estreno para este documental.

