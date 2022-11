En determinado momento de Mi mente y yo, el documental en el que Selena Gomez habla abiertamente sobre sus problemas de salud mental, la artista está siendo entrevistada. La periodista le pregunta qué le queda por hacer en lo profesional, a lo que ella responde que quiere dedicarse a la filantropía. La periodista da por finalizada la entrevista y Gomez se enfada, frustrada porque sus palabras no parecen haber calado en su interlocutora.

Mi mente y yo es un viaje sin censura a los peores momentos de la cantante y actriz, una intromisión en sus pensamientos más dolorosos y autodestructivos, en sus miedos, inseguridades y su lucha por vencer a todos sus demonios. "Estoy lista para decir que estoy triste", zanja en una escena. Como ella, muchos otros actores de Hollywood han alzado la voz para proclamar que está bien decir que estás triste. Reivindicamos a esas estrellas que derriban estigmas sobre la salud mental.

Selena Gomez

Selena Gomez lleva años abogando por promulgar la conversación sobre la salud mental. Sir ir más lejos, su línea de belleza, Rare Beauty, destina el 1% de sus beneficios a educar sobre ello en las escuelas y este mismo año la artista ha acudido al Foro de Defensa de la Salud Mental para hablar de la importancia de visibilizar las enfermedades mentales.

La cantante y actriz ha estrenado ahora en Apple TV+ su documental, Mi mente y yo, dirigido por Alek Keshishian (En la cama con Madonna), en el que se sincera sobre las consecuencias personales de su ascenso a la fama, su lucha contra la ansiedad y la depresión o las inseguridades sobre su valor y su cuerpo. Además, relata las complicaciones en el lupus que parece, el trasplante de riñón al que tuvo que someterse o el miedo que sintió con el diagnóstico de trastorno bipolar.

Dwayne Johnson

"No sabía lo que era". Así definía el actor lo que sintió con la primera de sus tres depresiones en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter en 2014: "No sabía por qué no quería hacer nada. Nunca había experimentado nada así". En aquel momento tenía 18 años y acababa de ganar una beca para jugar al fútbol americano en la universidad de Miami. El abuso de esteroides y las lesiones lo condujeron a esa primera depresión.

Con los años, Johnson ha confesado que lo que más le ha ayudado a salir de ese oscuro pozo en el que se vio inmerso ha sido darse cuenta de que no está solo: "No eres el primero que pasa por algo así. No eres el último que va a pasar por algo así. Ojalá hubiera tenido a alguien por aquel entonces que me apartara a un lado y me dijera: 'Oye, todo va a estar bien".

Lili Reinhart

Otra actriz que ha explicado que batalla con la enfermedad mental desde su niñez para concienciar a sus seguidores es la estrella de Riverdale, que lleva años lidiando con la ansiedad y la depresión. Es más, Reinhart ha reconocido que la serie que la ha catapultado a la fama llegó a su vida cuando estaba pasando por "la peor depresión que he vivido. Y al final me salvó".

Asimismo, hace cuatro años, Reinhart, publicaba una serie de tuits hablando sobre el trastorno dismórfico corporal que también ha sufrido. Se trata de la preocupación desmedida por un defecto físico real o imaginario y puede provocar ansiedad, trastornos alimenticios, fobia social o depresión: "Las enfermedades mentales empeoran cuando al gente te dice que no tienes derecho a sentirte como te sientes. Contra eso estamos luchando. No incentivéis ese comportamiento".

Chris Evans

Hace unos años, el Chris más adorable de Hollywood reveló que había sufrido ataques de ansiedad y volvió a referirse a ello en junio, asegurando que Marvel lo ayudó a enfrentar la situación. Evans rechazó varias vece el papel de Capitán América por miedo a que esa exposición pública le pasara factura, pero al final le hizo afrontar sus peores miedo. "Todo va a salir bien siempre, siempre, siempre", afirmaba.

"Todos los días tienes la oportunidad de construir la realidad frente a ti, y empieza por estar presente y dentro de tu mente, y de entender cómo parar el ruido de tu mente", aseguraba: "Marvel ha sido mi aula. Este tipo de actuación de alguna forma te enseña a calmar tu mente. Y te das cuenta de que muchos de los miedos que te producen ansiedad nunca pasan, los inventas tú".

Demi Lovato

Al igual que Selena Gomez, Lovato también ha abordado sus problemas de salud mental en un documental, Dancing with the Devil, en el que ha hablado abiertamente sobre la bulimia o su trastorno bipolar, así como sus adicciones, la sobredosis que sufrió en 2018 y la posterior violación de la que fue víctima.

"Es muy importante que abramos la conversación, quitemos los estigmas y nos defendamos si estamos lidiando con los síntomas de una enfermedad mental", aseguraba la artista en una entrevista para Variety: "Es posible vivir bien y prosperar con un trastorno mental".

Ryan Reynolds

El protagonista de Deadpool también ha relatado su batalla contra la ansiedad. En una entrevista para CBS Sunday Morning (vía Rolling Stone), el canadiense se sinceraba sobre sus dificultades en el terreno de la salud mental en el pasado. "He tenido ansiedad toda mi vida", aseguraba: "Siento que tengo dos partes de mi personalidad, y que una se hace con el control cuando eso pasa".

Reynolds ha afirmado que su mujer Blake Lively le ha ayudado a superar algunos de sus peores momentos (como, por ejemplo, durante el rodaje de la primera Deadpool, cuando la presión no le dejaba dormir) y ha desvelado que el ejercicio ha sido su válvula de escape: "Suelo ponerme bastante deprimido y tengo problemas de ansiedad. Hago ejercicio todos los días, y para mí es algo psicológico. El ejercicio es el medio para expulsar esos demonios".

Emma Stone

"Era una niña muy, muy, muy ansiosa y tenía muchos ataques de pánico", desvelaba Emma Stone en el programa de Stephen Colbert (vía Insider) en 2017, llegando a mostrar una foto del "pequeño monstruo verde" que había pintado con 9 años y que representaba a su ansiedad.

Un año antes, en otra entrevista para Rolling Stone, había contado: "Si escucho demasiado al monstruo, me destruye. Pero si sigo haciendo lo que estoy haciendo sin darle importancia, desaparece". Stone ha reconocido que la terapia, la actuación y, en especial, la improvisación le han ayudado a lidiar con la ansiedad: "Tienes que estar presente en la improvisación, y esa es la antítesis de la ansiedad".

Jesse Eisenberg

En una de sus entrevistas más sinceras con el psiquiatra Harold S. Koplewicz (vía People), Jesse Eisenberg recordaba cómo, aunque nunca había sufrido acoso escolar de niño, la ansiedad le había hecho imposible relajarse delante de otros compañeros. "Guardaba un pañuelo para llorar y otro por si sangraba. Estaba preparado para la batalla, pero nunca pasó nada, lo que es casi peor", afirmaba el actor.

Para él, al igual que para Stone, la actuación es un aliado a la hora de lidiar con esa ansiedad que sufría desde pequeño y que lo sigue acompañando diariamente: "La actuación es una experiencia muy visceral. Es una forma catártica de tener una experiencia emocional a salvo y de forma contextualizada. Es diferente a las experiencias de la vida real, como cuando salí corriendo del colegio llorando histérico debido a mi ansiedad".

Kristen Bell

Kristen Bell, otro rostro visible en la lucha por la concienciación de la salud mental dentro de la industria, escribió un ensayo para Time en el que hablaba sobre su depresión y derribaba los estereotipos con los que carga la gente que sufre trastornos mentales, tachada a menudo de "débil". "La ansiedad y la depresión son inmunes a los elogios o logros", escribía: "Cualquiera puede verse afectado más allá de su nivel de éxito o su lugar en la cadena alimentaria".

La protagonista de The Good Place subrayaba la importancia de realizar revisiones de salud mental, promover su importancia y deshacerse de los estigmas. "Me hizo sentir totalmente aislada y sola", afirmaba sobre su vivencia con la depresión: "Sentí que no valía, que no tenía nada que ofrecer, que era un fracaso. Ahora, después de haber pedido ayuda, puedo ver que esos pensamientos eran totalmente erróneos. Es importante que sea sincera sobre esto para que la gente en una situación similar pueda darse cuenta de que no es inútil y que tiene algo que ofrecer. Todos tenemos".

Jon Hamm

La estrella de Mad Men, que ha enfrentado adicciones y una depresión crónica, insistía en la importancia de pedir ayuda en una entrevista para InStyle en 2017: "La atención médica es atención médica, ya sea para tu codo, tus dientes o tu mente".

"Vivimos en un mundo en el que admitir cualquier cosa negativa sobre ti mismo es visto como una debilidad, cuando en realidad es una fortaleza", afirmaba: "No es débil decir: 'Necesito ayuda'. A la larga es mucho mejor porque tienes que arreglarlo". Hamm también se refirió a los beneficios de la terapia y los antidepresivos en su batalla contra la depresión crónica.

Sophie Turner

Sophie Turner ha hablado en numerosas ocasiones sobre su trastorno alimentario, y su lucha contra la depresión y la ansiedad. En su encuentro con The Times en 2019, la británica aseguraba que sufrió con la imagen de su cuerpo en la adolescencia, algo que empeoró cuando saltó a la fama con Juego de tronos: "Era demasiado consciente de mi cuerpo desde muy pequeña. Y eso se apoderó de mi mente, solo pensaba en eso. Contaba calorías, todo".

La actriz decidió ir a terapia cuando, a causa de su dieta restrictiva, dejó de tener la regla. Turner volvería a hablar sobre cómo le cambió esta decisión en el podcast de Dr. Phil (vía Insider): "Me siento mucho mejor. De hecho, he estado yendo a terapia. Estoy tomando medicación y ahora me quiero a mí misma, al menos más de lo que solía hacerlo".

Channing Tatum

Channing Tatum se ha referido previamente a cómo su trastorno de déficit de atención y su dislexia determinaron su niñez. En 2013, en una entrevista a Vanity Fair, el actor aseguraba que la medicación para estimularlo en clase provocó que desarrollara depresión a una edad muy temprana: "Hay gente que la necesita, pero yo no la necesitaba. Me convertí en un zombi. Te hace obsesivo. Pasé depresiones salvajes y tuve bajones horribles".

Además, el intérprete ha defendido entre sus seguidores la importancia de cuidar de nuestra salud mental. Durante la pandemia, sin ir más lejos, Tatum compartió un vídeo en Instagram (vía US Magazine) en el que contaba que estaba yendo a terapia. "Ayer estuve con mi terapeuta. Sí, voy a terapia. Que todo el mundo vaya a terapia".

