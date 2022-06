Chris Evans desvela cómo le ha ayudado Marvel a superar su ansiedad

Aunque cada vez es más habitual que las estrellas de Hollywood se abran y revindiquen la importancia de la salud mental revelando sus experiencias, pocos han sido tan sinceros a la hora de hablar al respecto como Chris Evans, que ya hace unos años se pronunció sobre sus ataques de ansiedad.

El actor, que lleva décadas en la industria pero ha conocido la fama desmesurada tras fichar como Capitán América en el MCU, ha vuelto a referirse a su lucha contra la ansiedad en una nueva entrevista para MTV News (vía Screen Rant), en la que ha compartido la forma en la que se enfrentó a esta situación con ayuda de Marvel.

Tal y como ha desvelado ahora, la fama le hizo afrontar sus peores miedo y se dio cuenta de que pasaba mucho tiempo preocupándose por lo que podía pasar. "La mayor parte de nuestra ansiedad en la vida tiene que ver con el miedo a lo que pasará", ha explicado: "Cuando eres capaz de calmar tu mente y estar presente en tu cuerpo, esos miedos desaparecen. La ansiedad en general se basa en vivir fuera del momento, analizando el pasado y preocupándote por el futuro".

"Durante los 10 años que he estado haciendo estas películas y esas promociones a lo grande, me he dado cuenta de que muchos de los miedos que tenía nunca han llegado a pasar. E incluso si lo hacen, ha habido cosas que no han salido como yo quería, cuando he elegido no vivir en ellos, no cuidarlos, leerlos o absorberlos, han desaparecido", ha continuado.

Evans también ha insistido en la importancia de crear nuestra propia realidad: "Todos los días tienes la oportunidad de construir la realidad frente a ti, y empieza por estar presente y dentro de tu mente, y de entender cómo parar el ruido de tu mente. Marvel ha sido mi aula. Este tipo de actuación de alguna forma te enseña a calmar tu mente. Y te das cuenta de que muchos de los miedos que te producen ansiedad nunca pasan, los inventas tú".

"Todo va a salir bien siempre, siempre, siempre", ha insistido en la entrevista: "Depende de la perspectiva con la que lo mires. Hay una historia o proverbio que dice que si te tomas un vaso de agua con un poco de sal, tendrá un sabor horrible. Pero si coges ese mismo montón de sal y lo pones en un lago, y das un sorbo al lago, no sabría a sal. Esa sal es tu dolor, tu miedo, tu tristeza. Depende de cómo mires al mundo: si haces tu mundo más pequeño, tu dolor parecerá grande. Pero si reconoces que eres más grande que todo eso, el dolor desaparece".

Evans ha reconocido con anterioridad que rechazó varias vece el papel de Capitán América que lo catapultaría a la fama por miedo a que esa exposición pública durante vario años le pasara factura. "Después de hacer la primera película no podía echarme para atrás y decir que lo dejaba", relataba.

Finalmente, tras mucho trabajo de introspección y terapia, decidió enfrentar esos miedos y embarcarse en una aventura que lo ha convertido en una de las estrellas más ocupadas y queridas de Hollywood. Acaba de estrenar Lightyear y pronto lo veremos lucir bigote en El agente invisible, de Netflix.

