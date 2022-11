Jonah Hill habla sobre sus inseguridades con su cuerpo en el documental 'Stutz': "Me han jodido intensamente"

Jonah Hill se ha puesto delante y detrás de las cámaras del documental Stutz, en el que se centra en la figura de su terapeuta Phil Stutz, un renombrado psiquiatra entre las estrellas de Hollywood. Tal y como recoge EW, el actor aborda las inseguridades con su cuerpo en este trabajo que ya está disponible en Netflix.

Hill afirma que estas inseguridades que arrastra desde hace años lo han "jodido intensamente" en su proyecto más personal hasta la fecha, en el que conversa con Stutz en una sesión íntima entre terapeuta y paciente. "No paro de preguntarme: '¿Es una idea terrible para un paciente hacer una película sobre su terapeuta?", se cuestiona Hill, a lo que Stutz responde: "Es el mejor documental jamás hecho o el peor. Probablemente es los dos".

En el documental, el actor de El lobo de Wall Street confiesa que empezó a ir a terapia con Stutz "desesperado por ser feliz": "No tenía una autoestima sana. Haber crecido con sobrepeso era algo que puede sonar que no es para tanto, pero a mí me jodió intensamente".

En su charla más sincera, el actor reconoce que cuando conoció a su terapeuta tenía 33 años y estaba en su mejor momento profesional tras el éxito de películas como Supersalidos o Infiltrados en clase: "Pero, en el fondo, seguía siendo esta persona rechazada". Tal y como él mismo cuenta, "no tenía confianza como ser humano. No me había prestado atención ni había entendido cómo quererme. Trabajaba para conseguir esta cosa, esta idea de imagen".

Para Stutz, esta "imagen" a la que Hill se refiere es una ilusión, la búsqueda de la experiencia perfecta. "Creo que el éxito y los premios me librarán del dolor de la vida, así que trabajo duro para conseguir esa imagen", explica. Sin embargo, el éxito "no curó nada de eso", recuerda Hill: "Me deprimió aún más. A la vez, los medios seguían siendo brutales con mi peso. Era como si hubiera vía libre para que todos metieran el dedo en la llaga. Me sentía tan enfadado. Era incapaz de superar los sentimientos negativos hacia mí mismo".

Stutz, además de ser un tributo a la laboral del psiquiatra, es también una forma de acercar la terapia al público, afirma Hill: "Hago esta película porque quiero dar acceso a la terapia y a las herramientas que he aprendido en terapia a toda la gente que sea posible".

