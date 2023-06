Tras el fallecimiento el pasado lunes de Silvio Berlusconi, el tres veces primer ministro de Italia y fundador de Mediaset, muchos son los que lloran su pérdida, desde sus cinco hijos a los ciudadanos italianos, que se despidieron de él este miércoles en un funeral de estado. Y también recibió la noticia con tristeza Paolo Vasile, el que fuera CEO de Mediaset España durante más de dos décadas.

El político protagonizó numerosas polémicas y escándalos y, por ello, muchos son los que se mostraron contrarios a su figura. Pero otros no le restan valor a la importancia de su papel en sectores como la televisión, y tampoco lo hace el ex consejero delegado.

"Vasile no habría sido Vasile sin Berlusconi. Esto no es políticamente correcto o incorrecto, es la realidad", defiende el exdirectivo, que estuvo al frente de Mediaset España de 1999 hasta enero de 2023, en una entrevista con El Español. Aun así, también sostiene que "lo políticamente correcto" le da "náuseas".

Sobre el ex primer ministro italiano, relata que "no pudo despedirse" de él, pues "estaba muy enfermo, rodeado de quienes le cuidaban" y no se lo planteó. "Hay momentos en que uno debe quedarse al otro lado de la puerta".

De hecho, la última vez que habló con él fue el día que le hicieron "una fiesta sorpresa de despedida" por su mi marcha de Mediaset España: "Me llamó esa noche, estando en la fiesta. Fue una charla muy afectuosa y amigable, como siempre".

"No creo que la muerte de Berlusconi tenga influencia en ese sentido. Desde que entró en política, se mantuvo al margen. No va a influir", opina sobre la posibilidad de que su fallecimiento afecte en este cambio que está viviendo el grupo de comunicación.

Además, Paolo Vasile se vuelve a mostrar contrario a la palabra "telebasura", pues considera que, usarla con "algo que a la gente le gusta, es ofender al público". "Es muy ofensivo hablar de 'basura' cuando consiste en algo a lo que la gente dedica tanto tiempo. Yo nunca me he ofendido al escucharlo. Me parece una gran estupidez. Solo hay dos clases de televisión: la que la gente ve y la que la gente no ve", opina en su entrevista con el citado medio.

En cuanto a Sálvame, el empresario alaba al formato y considera que tiene un valor que aún muchos no consiguen ver. "Ha sido un movimiento popular. Se revisará en el futuro. Suele pasar: algunas cosas son minusvaloradas en el presente y adquieren importancia con el tiempo".

"Todos los fenómenos de masas tienen un motivo. A los intelectuales, en directo, se les suele escapar ese motivo. Piensan: 'Una cosa, para que sea buena, no se tiene que entender'. Y como esto se entendía… 'es basura'", apunta.

Sobre si Mediaset España se terminará arrepintiendo de cancelar Sálvame, Vasile defiende que no tiene "ni la más remota idea", pues, después de casi 24 años como consejero delegado y 40 en total de trabajo en el grupo, tras su marcha en enero desconectó completamente del mundo televisivo y no mira ni las audiencias.

"De España, ya solo sigo la política", asegura y, además, considera que "la política interesa mucho a los políticos y a quienes viven de hablar de los políticos", pero está "seguro de que a la gente no le interesa todo el año", sino que se trata más de "un interés puntual" durante las elecciones. "La gente se apasiona con la competición, el conflicto, el amor, el odio… Cuando la política es eso, interesa. Pero no se debe institucionalizar el aburrimiento", opina.