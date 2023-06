Italia despidió en un funeral de estado a Silvio Berlusconi, el tres veces primer ministro fallecido el lunes a los 86 años debido a la leucemia crónica que padecía. Su rostro, vinculado al mundo del deporte y la política, también era uno de los más importantes en la televisión, pues fue el fundador de Mediaset, conglomerado de medios que aúna, entre otros, a Mediaset España. Por ello, parece que su hijo quiso mandarle un mensaje a la compañía ibérica.

Pier Silvio Berlusconi, el primer hijo varón del expolítico, es director ejecutivo de MediaForEurope, nombre que actualmente tiene el grupo de comunicación. Por ello, sabe perfectamente la importancia que le daba su padre a Mediaset España y, por ende, también él se la da.

Por este motivo, tal y como sostiene AlgoPasaTV, el directivo de 54 años quiso enviarle una carta al grupo de comunicación tras el fallecimiento del fundador.

"Siento la necesidad de escribiros porque sé que para mi padre era muy importante que supieseis el amor y el gran orgullo que sentía por nuestra empresa y por todos nosotros", habría escrito en este mensaje, enviado en el mediodía del miércoles.

"No hay palabras para describir mi emoción cada vez que me decía 'estoy orgulloso de ti y de lo que haces'. Y yo sabía perfectamente que se refería a todos nosotros, ya que yo solo no habría podido hacer nada", habría defendido. "Ha sido un hombre que ha dado mucho, muchísimo. Que ha creado muchísimo. Y que siempre consideró a su empresa como su amadísima criatura".

"Mi padre, nuestro fundador, siempre os ha querido a todos, uno a uno. Y ahora nuestro deber es seguir sus pasos indelebles, trabajar, trabajar, trabajar. Con entusiasmo y respeto", habría añadido. "Hoy tenemos que mirar hacia delante y esforzarnos todavía más, cada vez más. Tenemos que construir un grupo aún más fuerte y aún más vivo".

"Lo tenemos que hacer por Mediaset. Lo tenemos que hacer por todos nosotros. Pero, sobre todo, lo queremos hacer por él", concluyó, según el citado perfil de Instagram. "Os abrazo fuerte. Estáis en mi corazón. Y estaréis siempre en su corazón".