La gala de Supervivientes: tierra de nadie de este martes vivió la llegada de Alma Bollo de Honduras. La concursante se enfrentó a Isa Pi en plató, pero también a otros tertulianos como Carmen Borrego y Alexia Rivas.

A la intervención de la joven se unieron su hermano, Manuel Cortés, y su madre, Raquel Bollo, creando un ambiente tenso y agresivo en plató. Este miércoles, se ha hablado en Sálvame de que la tensión continuó tras el programa.

Así lo ha contado Mayte Ametlla, quien ha detallado lo ocurrido en la tertulia: "Justo cuando se apagaron los focos del programa, participaron en una guerra verbal la familia Bollo y la familia que estaba sentada en las gradas del plató".

"El equipo de producción tuvo que sacar por la puerta de atrás a Carmen Borrego e Isa Pi, pues vivieron algo peor de lo que estaban viviendo", ha relatado la reportera.

"Me dio la sensación de que Alma sabía todo lo de fuera", ha expresado, por su parte, Carmen Borrego. "Se montó una gorda, que yo no vi, pero oí, y coge a Isa Pi y nos fuimos por la parte de atrás", ha descrito la colaboradora.

Por esta misma línea, ha explicado que la hija de Isabel Pantoja estaba temblando. "Alma a Alexia le dijo que se iba a cagar. El ambiente estaba muy caldeado y nos marchamos, pero hubo gente que se quedó", ha explicado Borrego.

"No pasé miedo, pasé angustia porque es gente con la que no se puede hablar", ha manifestado la tertuliana. Por su parte, José Antonio León ha añadido: "Hasta lo que yo sé, ellos no se arrepienten de nada y creen que llevan la razón".