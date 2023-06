Alma Bollo e Isa Pantoja protagonizan un duro encontronazo en el plató de 'Supervivientes': "No seamos hipócritas"

Si bien el pasado domingo Alma Bollo asegurase que no iba a discutir con nadie de su familia en un plató, ahora la que fuera concursante de Supervivientes ha protagonizado un duro encontronazo con su prima, Isa Pantoja. Ambas han tenido varios enfrentamientos a raíz de las discusiones entre ella y su madre, Raquel Bollo, y su hermano, Manuel Cortés, por sus actuaciones durante el reality.

Todo comenzó en el plató del progama cuando ambas pudieron volver a reencontrarse cara a cara. Al comienzo todo parecía ir bien. La hija de la tonadillera no dudaba en felicitar a la influencer por su trayectoria en el concurso, aunque todo se torcía cuando comenzaron a hablar sobre su mala relación con Asraf Beno.

Según le explicaba su prima, al ver sus comportamientos, no dudó en priorizar la defensa de su novio, aunque eso causara problemas con su tía: "Desde fuera vuestras broncas las hemos vivido tu madre y yo, a cada una le ha dolido su parte. Lo único que te tengo que decir es que ha habido ciertas actitudes tuyas que no me han gustado hacia Asraf".

Ante las quejas, Alma respondía muy cabreada. Y es que, si por algo ha destacado la presencia del novio de la hija de Isabel Pantoja, ese ha sido su 'mal' comportamiento con respecto a sus compañeros. A lo que Isa aseguraba que ella solo conocía las imágenes que se mostraban en el programa.

Alma Bollo ha sacado a palestra las broncas que ella y Asraf han tenido, asegurando que le acusaban de vender a su familia cuando él mismo no dudaba en hablar sobre los Pantoja. Aunque, Isa no dudaba en defender a su novio:"No vayamos a ser hipócritas, todos hemos hablado de la familia. Estamos aquí por alguien. Tú has ido a un plató a hablar de tu padre. Hemos ido todos. Todos hemos hablado de la familia".

"Diecisiete personas no podemos estar equivocadas. No hay peor ciego que el que no quiere ver", le recriminaba la hija de Raquel Bollo. La pelea comenzaba a tener cada vez más y más reproches, y es que como así decía Alma, su prima debía aprender a que "hay que ser justa y equitativa con todos. Hay que abrir el abanico. Que sabéis mucho de tele".

"Tú no me puedes decir eso a mí. Te noto demasiado soberbia", increpaba su prima. A lo que Alma no dudaba en responder: "Soberbia no, cansada. La humildad la tenéis que demostrar tú y tu novio". Aunque, antes de poder decir más, Carlos Sobera puso fin a la discusión que iba "más allá del programa".

"No es justo y no me pienso callar más. Y cuando yo le digo todo lo que hay detrás de esta discusión, no le interesa. Solo le interesa juzgarme a mí", sentenció Alma Bollo, cerrando el asunto.