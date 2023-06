BComú descarta investir a Collboni si no se llega a un pacto de izquierdas con PSC y ERC

El número dos de la candidatura de Barcelona en Comú, Jordi Martí, ha vuelto a reclamar esta mañana una reunión entre las fuerzas de izquierda del Ajuntament, Comunes, PSC y Esquerra Republicana, para lograr un pacto que impida un gobierno de Xavier Trias.

Al mismo tiempo, ha descartado investir al candidato socialista, Jaume Collboni, si no ese pacto de izquierdas no se consigue antes del acto de constitución del consistorio. “Si no hay candidato de izquierdas, nosotros votaremos al candidato de los Comunes, porque ¿qué sentido tendría?”, ha zanjado el representante de BComú.

Jordi Martí ha insistido ante los medios de comunicación que los comunes reiteran su voluntad de negociar con las otras dos fuerzas progresistas “hasta el mismo día del pleno, sea este sábado o el próximo 7 de julio”. Jordi Martí apuesta por una reunión “franca y sincera, al nivel que se considere, para estudiar, si no nuestra propuesta, otra diferente, pero con la máxima generosidad absoluta".

Tras el rechazo de PSC y ERC a la propuesta anunciada por la aún alcaldesa Ada Colau para repartirse la alcaldía proporcionalmente durante el mandato, Jordi Martí no ha querido concretar si los Comunes estarían dispuestos a renunciar a la alcaldía, pero lo que sí ha asegurado es que descartan “un paso al lado” de Ada Colau.

Ada Colau y Janet Sanz, durante el último pleno del mandato 2019-2023. Marta Vidal / ACN

Sin embargo, el número dos de los Comunes ha insistido en que el pacto de izquierdas sería “bueno para la ciudad para seguir con las transformaciones que han hecho de la ciudad un referente internacional”. Por otra parte, Martí también ha remarcado que ese acuerdo progresista beneficiaría a la “solidez institucional del Ajuntament” porque presentaría un “gobierno fuerte, con una mayoría amplia”.

A preguntas de los periodistas, Jordi Martí ha confirmado que “no se van a hacer cosas extrañas” y ha asegurado que “cualquier triangulación con el Partido Popular está descartada por los Comunes, y parece que por los populares también”.

La postura del PP

En ese sentido, el presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, ha aclarado las líneas maestras de lo que hará su partido en relación al Ajuntament de Barcelona. Feijóo ha asegurado que no votará a Trias, porque “no estamos de acuerdo con Junts”.

Al mismo tiempo, Feijóo ha advertido que tampoco votarán a Collboni porque “no quieren saber nada de nosotros”. El presidente del Partido Popular ha confirmado que ofrecieron un pacto “constitucionalista” a Jaume Collboni en el que incluso los populares se comprometían a asumir parcelas de gobierno.

Feijóo ha indicado que la presencia de Ada Colau como número dos de Collboni es una línea roja que no aceptarán, y que, por tanto, “si no votamos a Collboni, Trias saldrá investido”. El presidente del PP ha aclarado que ése no era su problema y ha insistido en que no apoyarán a un “gobierno independendentista ni a un gobierno populista como el de Collboni y Colau”.

Finalmente, Alberto Núñez Feijoo ha querido matizar que “si Colau no forma parte del gobierno, sería un paso muy importante”, y que entonces, "si Collboni quiere hablar con el PP, estamos a su disposición".