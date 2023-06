Terelu Campos está de enhorabuena. A pesar del futuro profesional incierto, tras la cancelación de Sálvame, la presentadora está viviendo tiempos de cambios positivos en muchos sentidos, y es que no solo acaba de ser tía abuela por primera vez, sino que parece estar más abierta que nunca al amor.

La hija mayor de María Teresa Campos está viviendo "una semana de alegría personal" por su sobrino, José María Almoguera, pues acaba de ser padre de su primer hijo, Marc, junto a su esposa Paola. Afortunadamente, a pesar del distanciamiento con su hijo, Carmen Borrego "ha podido conocer y disfrutar de su nieto".

Dentro de esta buena nueva, hay otra noticia que hace muy feliz a la familia Campos, pues María Teresa "ha cumplido el deseo que tenía en su vida: convertirse en bisabuela" y, aunque aún no conoce a su bisnieto, Terelu expresa en su artículo en la revista Lecturas que desea poder estar presente en ese momento para ser testigo de su reacción.

En la parte profesional, la presentadora de Sálvame se enfrenta a la penúltima semana del programa del corazón con toda la entereza que se puede tener en una abrupta cancelación de un formato de éxito.

"Aunque nos entreguemos cada tarde con la misma pasión que durante estos últimos 14 años, entre nosotros queda un poso de tristeza", señala. "Hacer un programa sabiendo que se acaba no es igual que hacerlo sabiendo que continúa".

Pero la madre de Alejandra Rubio también tiene en su blog unas palabras para Kiko Hernández, del cual se dijo que el anuncio de su boda podría ser una estrategia para promocionar una obra de teatro, algo que ella lamentaría porque se "sentiría utilizada". Sin embargo, este martes el tertuliano confirmó en Sálvame que sí estaba saliendo con Fran Antón, era "el hombre de su vida" y se casarían por todo lo alto en septiembre.

Sin dejar de lado el tema del amor, Terelu Campos habla, como ya hizo el pasado fin de semana en Viernes Deluxe, de su vida sentimental. "Desde hace tiempo me encontraba muerta en cuanto al deseo de un hombre. Eso no me ha provocado ninguna ansiedad ni tristeza. Al revés, he sentido una gran tranquilidad", confiesa.

"Pensé que esa sensación continuaría perenne en el tiempo. Lo que es el cuerpo humano que, cuando estás donde crees que quieres estar, empieza a despertarse cierto interés en mirar a un hombre, hablar con él y tomar una copa", añade.

"Llevo muchos años en mi zona de confort y ahí he estado feliz y tranquila. Dar el paso de salir no me da estabilidad, sino, más bien, intranquilidad", concluye. ¿Querrá esto decir que, pese a todo, está abierta al amor? Porque ella misma desmintió su supuesta relación con José Luis Sánchez, con quien apareció en abril en las fotos de una revista.