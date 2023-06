Kiko Matamoros habla de su luna de miel con Marta López Álamo y asegura que Makoke tiene "una estrategia de venganza" contra él

El pasado 2 de junio fue la esperada boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo. Un enlace que tuvo lugar en la Basílica de San Miguel de Madrid y en el que estuvieron presentes familiares y amigos de la pareja. Tres días después de darse el 'si quiero', el matrimonio puso rumbo a Sri Lanka, en el sur de la India, para disfrutar de su luna de miel.

Un viaje que solo supone la primera parte de la que posteriormente será una segunda luna de miel, tal vez por Europa, según ha afirmado, en exclusiva, el colaborador de Sálvame a Lecturas. Desde la playa de Trincomalee, el padre de Diego Matamoros ha dejado claro que nada perturbará su felicidad junto a la modelo, ni siquiera el plan que está llevando a cabo su expareja, Makoke, contra su, ahora, esposa.

Según ha confesado el televisivo a la revista, hubo dos cosas que le llamaron la atención de la entrevista concedida por la malagueña a Lecturas. La primera, que ella estuviera en casa de su expareja y padre de uno de sus hijos, Javier Tudela, con quien ha tenido varias riñas. "Ha estado 20 años a cuchilladas con él en los juzgados. Un señor al que se le condenó a seis meses de cárcel con la anterior ley de violencia de genero", ha expresado Kiko Matamoros.

La segunda cuestión ha sido la supuesta buena relación que Javier Tudela Jr, hijo de Makoke, tiene actualmente con su padre. "Estoy convencido de que lo que hay es un interés y una estrategia absoluta de venganza. Está todo orquestado para intentar hacerme daño", ha manifestado contundentemente.

"Le recordaría a su hijo que su madre denunció a su padre por seis episodios de violencia, cuatro cuando eran pareja y dos ya siendo pareja mía Makoke", ha desvelado a Lecturas Kiko Matamoros, quien, además, ha rememorado el motivo por el que Javier Tudela pasó seis meses en la cárcel. "Le aplastó el vientre contra la puerta de un coche en la puerta de un colegio cuando estaba embarazada de mi hija. Por eso se le ha juzgado", ha revelado.

En su momento, Javier Tudela Jr declaró que el cariño que le tuvo a Kiko Matamoros era similar al que él le pudiera tener a un perro. Unas declaraciones que han dolido al colaborador, quien aún le guarda un cariño. "No he hecho otra cosa que ayudarle y facilitarle la vida, esa que no le facilitaba su padre", ha expresado.

Kiko Matamoros ha dejado claro que la intención de su expareja es provocarle "con mentiras" y prueba de ello son las diferentes acusaciones que ha realizado en su contra, desde el motivo de su separación hasta las denuncias por supuestas amenazas o el fraude a Hacienda. "Solo tiene una intención, que yo la descalifique y que ella se pueda acoger a eso para demandarme", ha sentenciado la pareja de Marta López Álamo.