Las imágenes con las que Shakira defenderá su inocencia ante la justicia

Shakira fue acusada por la Fiscalía de Barcelona por presunto delito fiscal al defraudar casi 15 millones de euros entre 2012 y 2014. La Audiencia Nacional considera que durante esos años la colombiana residía en España y, por lo tanto, debía tributar en este país. Sin embargo, aún queda por determinar si la barranquillera también estuvo como residente en el año 2011, fecha que inicialmente se tuvo en cuenta desde que empezaron las investigaciones el pasado 2018.

En su día, la expareja de Gerard Piqué aseguró que ella residió en España desde 2015 y negó que en 2011 estuviera viviendo en el país. Aunque el objetivo de la Fiscalía es determinar que la intérprete de Loba pasó más de 183 días en España, la barranquillera ha tomado cartas en el asunto y, de hecho, ¡Hola! ha desvelado, este miércoles, las imágenes con las que Shakira defenderá su inocencia y que serán las pruebas de que ella no residió en España en 2011.

Según la información a la que ha tenido acceso la revista, durante los doce meses de 2011 la empresaria se encontraba de gira internacional y prueba de ello son las 31 fotos seleccionadas por ella y su equipo artístico. De esta manera, las conclusiones de la Audiencia Nacional quedarían desmontadas.

Teniendo en cuenta sus shows en diferentes partes del mundo, la defensa de la artista sostendrá que, en 2011, Shakira no estuvo más de 60 días en España. En ese año, la relación de la cantante con el exblaugrana, a quien conoció durante el mundial de Sudáfrica en 2010, aún no estaba consolidada y, por lo tanto, no se habría instalado aún con él en Barcelona. Por lo tanto, las estancias de la barranquillera en España eran para realizar los conciertos de su gira.

Los datos de Hacienda indican que el fraude fiscal durante el año 2011 ascienden a casi 27 millones de euros debido a que durante ese año la carrera artística y los negocios de la colombiana tuvieron muchos beneficios. No obstante, su defensa alegará que no se ha tenido en cuenta los altos gastos de la producción de la gira que realizó.

De determinarse que Shakira estuvo residiendo en España durante ese año, seguirá un proceso paralelo a los otros tres años, de 2012 a 2014. Por lo tanto el primero se llevará a cabo a través de un proceso administrativo, mientras que el segundo será una causa penal.

La causa administrativa, que la Audiencia Nacional determinará a finales de verano o principios de otoño, marcará el punto de partida del proceso penal, en el que se pide la suma de 23,8 millones de euros en concepto de multa y una pena de prisión de ocho años y dos meses.