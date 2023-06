Carmen Borrego anuncia en el 'Deluxe' que ya conoce a su nieto: "Ha sido indescriptible"

Carmen Borrego anunció durante su visita al plató de Viernes Deluxe que por fin había conocido a su nieto. Esto fue justo después de que Terelu Campos, su hermana, comentase el tema de su sobrino nieto.

"Aún no lo he conocido porque creo que hay prioridades", dijo Terelu sobre el recién nacido. "Primero quiero que mi hermana lo conozca y luego mi madre", prosiguió.

Carmen apareció, entonces, en el plató. Allí afirmó haber cogido en brazos a su nieto y mostró una gran sensibilidad hablando de él: "Ha sido indescriptible".

👏👏😍Carmen Borrego: "Quiero que todo el mundo sepa que ya conozco a mi nieto" #tereluconfiesa — Deluxe (@DeluxeSabado) June 9, 2023

María Patiño quiso saber si el amor por un nieto era similar al que se tiene por un hijo. "Es diferente", respondió Borrego. "Con un hijo tienes responsabilidades y con un nieto es disfrutar", dijo con una sonrisa.

De esta forma zanjó el tema. "Mi hijo no quiere que cuente más", reiteró en varias ocasiones, no sin antes recalcar que "no quiere hacer exclusivas ni vender nada del bebé".