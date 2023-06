Terelu se sincera sobre el estado de María Teresa Campos: "No sabe que termina 'Sálvame"

Terelu Campos ha concedido este viernes en el Deluxe una de sus entrevistas más personales, donde la colaboradora ha conversado con María Patiño sobre su futuro laboral tras el fin de Sálvame y también del estado de salud de su madre, María Teresa Campos.

En este sentido, la colaboradora se ha sincerado sobre cómo trata de controlar sus sentimientos delante de su madre para no generarle más "sufrimiento", algo que a ella le cuesta "un dolor".

Entre las noticias que tanto Terelu como Carmen Borrego sí han compartido con su madre se encuentra el nacimiento de su primer bisnieto, hijo de José María Almoguera. "Sí lo sabe, se puso contentísima y quería que se lo llevaran para conocerlo", ha explicado la hija mayor de María Teresa Campos.

Sin embargo, han preferido mantener a su madre al margen de la noticia sobre el final de Sálvame. "No sé si se lo voy a contar, porque no sé si es bueno para ella. Sabe que presento, pero apenas lo ve. Cuando lo ve, a mí me hace mucha ilusión porque la chica me escribe y me dice: 'Ay, qué guapa'", ha indicado la colaboradora.

Sobre el estado de María Teresa Campos, Terelu ha dicho que "es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo muy importante", y que echa de menos la "firmeza" que solía tener la veterana periodista. "Como contrapartida, tengo las caricias, y eso es lo único que me hace feliz", ha asegurado.

Respecto a su futuro laboral tras el fin del programa de La Fábrica de la Tele, Terelu Campos se ha mostrado visiblemente preocupada, y así se lo ha reconocido a María Patiño. "¿Cómo no me va a preocupar? Hay una carga de emotividad muy grande. Los que trabajamos en la tele sabemos que las cosas empiezan y acaban", se ha referido.

A pesar de admitir que le gusta la estabilidad laboral, acepta también "la perspectiva de poder tener una aventura profesional en la vida", ha zanjado.