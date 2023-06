Los policías reclaman más soporte jurídico para usar su arma tras el suceso de Andújar: "Si vienen con un cuchillo, no puedes dudar"

La trágica muerte de un agente de la Policía Nacional este domingo en Andújar cuando hacía frente a un individuo armado con un cuchillo, que también resultó muerto, ha reabierto el debate sobre el uso de armas de fuego en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los sindicatos de la Policía Nacional reclaman más seguridad jurídica para los agentes y protocolos más claros a la hora de utilizar sus armas reglamentarias porque "las dudas a la hora de sacar la pistola" pueden ser letales. "No hay un protocolo establecido para el uso de arma de fuego y eso provoca miedo en el agente ante las consecuencias judiciales y penales que puede tener el uso del arma de fuego", afirma Pablo Pérez, portavoz de Jupol.

"Tenemos el caso de tres compañeros que tuvieron que abatir en Vallecas a una persona que les atacó con un arma blanca, con una dureza extrema, y que ahora se están enfrentando a un juicio por presunto homicidio. Eso genera dudas entre los compañeros, que frente a una amenaza para su vida piensan que pueden ser imputados o perder su trabajo. Esas dudas tenemos que quitárselas a los agentes", subraya.

El portavoz de Jupol tiene claro que esas dudas y ese temor a las consecuencias jurídicas pueden estar detrás de la muerte del agente en Andújar: "En las imágenes se ve cómo saca el arma de fuego y luego se la cambia de la mano dominante derecha a la izquierda para coger con la derecha su bastón extensible. Es en ese momento cuando el atacante se le echa encima y su capacidad de reacción ya es mínima".

"Los agentes en España somos, en general, muy garantistas y los protocolos de uso de armas de fuego son muy genéricos y difusos. Hablan de que tiene que haber un riesgo potencial para la vida, de congruencia, oportunidad, proporcionalidad... son todo líneas genéricas a partir de las cuales el agente tiene que saber interpretar cuándo utilizar el arma de fuego y cuándo no", coincide Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

En la Guardia Civil comparten esas preocupaciones. "El agente tiene que valorar muchas circunstancias en escasos segundos ante un agresor que puede matarte porque tiene una enfermedad mental y le da igual tu vida. Según los protocolos actuales, solo puedes sacar el arma cuando ves que te van a matar con un cuchillo, cuando ves que el agresor ya está levantando el brazo para clavártelo, pero entonces es imposible responder en tan poco tiempo", explica Pedro Carmona, secretario de comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Exigen la distribución de pistolas Taser

Los sindicatos policiales también reclaman que se acelere la distribución de pistolas eléctricas, tipo Taser, entre los agentes porque son menos lesivas y pueden ayudar en determinadas intervenciones. No obstante, coinciden en que para situaciones como la de Andújar, la única opción es el arma de fuego.

"Un atacante con cuchillo a menos de 6 metros es absolutamente mortal. Las Taser son muy útiles y un gran complemento para ayudar a resolver determinadas intervenciones, pero no pueden sustituir el arma de fuego cuando estamos frente a un agresor con arma blanca a una distancia tan corta", señala Rodríguez, quien recuerda "la regla Teuller", que se enseña en academias de EEUU y que establece en 21 pies (6,4 metros) la distancia mínima para tener posibilidades de defenderse con un arma de fuego enfundada frente a un ataque con arma blanca.

"Tenemos claro que cuando hay un acometimiento de una persona con arma blanca a menos de 6 metros de distancia puede ser completamente mortal, eso es algo estudiado y demostrado. La pistola Taser es menos lesiva, pero no tiene el mismo efecto que el arma de fuego, porque puede provocar errores. Dispara dos arpones que tienen que impactar en el torso del agresor porque si impactan, por ejemplo, en un brazo, solo le inmovilizan esa parte del cuerpo y el agresor tendría el otro brazo completamente libre para seguir arremetiendo", explica Pérez.

La Policía Nacional ha comprado 1.000 pistolas Taser, pero actualmente están en las comisarías sin utilizarse"

Pese a todo, los sindicatos exigen que las Taser se distribuyan cuanto antes. "Desde el SUP conseguimos que en 2020 se licitara la compra de 1.000 unidades, pero actualmente están en las comisarías sin utilizarse", asegura Rodríguez. El problema se debe a la "falta de cámaras indexadas a esas pistolas", ya que el uso de ese tipo de arma debe quedar registrado en vídeo: "Solo se ha distribuido un 10-15% de las Taser adquiridas. No puede ser que herramientas como esas se encuentren en el armario cuando los agentes podrían disponer de ellas y podrían ser útiles y eficaces para resolver intervenciones".

"La Taser es un arma intermedia entre el bastón extensible y el arma de fuego y es fundamental que todas las pistolas que se han adquirido se distribuyan. Se ha terminado de dar la formación a los compañeros que las van a llevar, pero aún tenemos que esperar a que se autorice la correspondiente entrega por parte de la Jefatura Superior", indica Pérez, quien también pide que se adquieran más unidades: "A todas luces son insuficientes. En seguridad ciudadana somos más de un centenar de agentes y solo tenemos 7 Taser, que están en las dependencias sin usarse".

Los Mossos d'Esquadra fueron uno de los primeros cuerpos policiales en utilizar las Taser, pero desde el sindicato Fepol también piden más unidades. "Solo tenemos una por comisaría y hoy en día, ante el incremento de armas blancas, gente agresiva y con problemas mentales que vemos, sería necesario tener una Taser en cada patrulla", apunta de su portavoz Toni Castejón.

"Es un arma que no es letal absolutamente necesaria"

"En Mosos se ha utilizado ya más de 200 veces frente a ataques con cuchillo y gente muy violenta sin que haya habido lesiones ni para los agentes ni para el agresor. Es un arma que no es letal y es absolutamente necesaria. Es una vergüenza que no se hayan distribuido en la Policía Nacional", añade.

Castejón cree, además, que la Taser sí habría sido efectiva en una situación como la de Andújar: "Quizás el agente fallecido no habría tenido tiempo de usarla, pero su compañero que estaba al lado sí podría haberla utilizado llegado el momento para inmovilizar al agresor. No quiere decir que la tengas que utilizar contra un atacante con cuchillo, pero sí te da la oportunidad de hacerlo".

Al respecto, asegura que hace falta "más formación" en todos los cuerpos policiales para hacer frente a ese tipo de situaciones: "Nos hace falta mucha formación y entrenamiento para que no dudes y no vaciles. Hay que tener los movimientos mecanizados e interiorizados".

Y comparte con los sindicatos de Policía Nacional que los agentes no deberían de temer las consecuencias legales de sacar su arma en situaciones de riesgo: "Si alguien viene hacia ti con cuchillo, no puedes dudar porque tu vida está en juego. Ahí no puedes pensar en el juez o en asuntos legales porque vacilar puede significar tu muerte".

También exigen la distribución de Taser desde el sindicato AUGC de la Guadia Civil, apunta Carmona: "Solo las tienen algunas unidades especiales, están en funcionamiento en muy pocos sitios. Lo último que sabemos es que tenían que dar formación a los futuros coordinadores que luego formarían a los agentes".

"Demandamos las pistolas Taser porque son armas menos lesivas y permiten una inmovilización instantánea del atacante. Eso es bueno tanto para el agresor como para el agente", añade.