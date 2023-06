Kanye West ha vuelto a ser el objetivo de las cámaras por una nueva polémica. Y es que el rapero, ahora conocido como 'Ye', ha celebrado su 46 cumpleaños con un espectáculo semierótico en presencia de su hija de nueve años.

Si por algo es conocido el rapero es por ser el centro de la controversia. Tanto por su excentricidad como por el abuso hacia sus exparejas o sus comentarios antisemitas y apoyo explícito al nazismo. Por ello, ha ganado cada vez más odio por parte tanto de su entorno como de su público.

Ahora, el nuevo conflicto en el que se ha visto envuelto no solo afecta a él, sino también a su hija. El cantante celebró el pasado fin de semana su cumpleaños rodeado de todos sus amigos. Para ello, no escatimó en gastos y no dudo en sorprender a sus invitados con una gran fiesta en Los Ángeles.

Kanye West included the Japanese practice Nyotaimori at his 46th birthday party last night, which involves serving sashimi or sushi off the naked body of a woman. pic.twitter.com/c2XdnoCd9n — Pop Crave (@PopCrave) June 11, 2023

Un acto que no hubiera tenido la repercusión que ha generado de no ser por la manera en la que estaban presentados los platos de comida. entre los demás platos, se sirvieron sushi y sashimi, dos joyas de la gatronomía japonesa, pero de una manera no adecuada para todos los públicos. Y es que estos se encontraban situados encima del cuerpo desnudo de una mujer.

El cantante siguió una práctica semierótica conocida como nyotaimori. Esta comenzó a usarse entre los años 60 en las zonas de montaña japonesas para atraer a visitantes a las casas de baños termales. Los latos se colocan sobre hojas naturales y las partes íntimas de las mujeres se tapan con flores y cintas de doble cara.

Una práctica que North West, la hija del cantante, no debería de haber conocido teniendo en cuenta su corta edad y el sentido de este reclamo. Por ello, no es de extrañar que en redes sociales haya habido un sinfín de comentarios al respecto, acusando al cantante de no respetar a la pequeña.