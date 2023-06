Kanye se vuelve a encarar contra varios paparazzis, pero las redes solo pueden fijarse en su 'outfit' y el de su esposa

Kanye West no parece haber aprendido la lección de las últimas noticias que han salido sobre él. Lo primero, por supuesto, el tema de los paparazzis, dado que sus continuas disputas contra ellos le han acabado conllevando una demanda. Y, lo segundo, el tema de su línea de moda, donde no solo es que las redes hagan mofa con sus outfits, sino que ha arrastrado con ello a su esposa, Bianca Censori.

Este pasado domingo, el rapero, su mujer —aunque no está claro la validez de la boda que protagonizaron en secreto— y uno de sus hijos con Kim Kardashian, Psalm, de cuatro años, fueron a una iglesia de Los Ángeles a celebrar la misa. Sin embargo, los fotoperiodistas le estaban esperando.

El músico y empresario de 45 años no dudó en detener su coche y salir a increpar a los paparazzis, algo que si bien no pasó a mayores da a entender que Ye no es consciente de lo que le puede suponer de nuevo otra demanda por amenazas. Lo que no está claro es si esto ocurrió antes o después de la eucaristía.

Aún así, en los vídeos se observa cómo Kanye pierde los papeles y se dirige a ellos a voz en grito y exigiendo,mientras insultaba, que dejasen de seguirlos. Pero las imágenes que habían obtenido se volvieron rápidamente virales.

No tanto por ver al rapero ayudando a su pequeño a montar en su bicicleta de juguete, sino porque su pareja volvía a llevar un atuendo esperpéntico, después de que una de sus últimas apariciones públicas fuera con el rostro "momifcado".

Kanye West Yells at Paparazzi as He, 'Wife' & Son Head to Church https://t.co/CeNvhYi9Nt — TMZ (@TMZ) June 5, 2023

En esta ocasión, mientras que Ye iba con sus ya famosos 'calcetines-zapatos', una nueva línea de ropa que pretende que sean un éxito, Bianca Censori iba con un vestido con unas hombreras imposibles y un velo para cubrir su rostro, lo cual ha despertado a las redes, que no se creían lo que estaban viendo.

Desde bromas con que parece una fotografía realizada con Inteligencia Artificial hasta memes sobre cómo Kanye ha perdido la cabeza, los usuarios cada vez están más convencidos de que la vida del rapero se ha convertido en una extrañísima performance en la que ya pocas cosas tienen demasiado sentido.